Средний возраст материнства вырос в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане средний возраст женщины, которая впервые становится матерью, вырос с 26 до 29 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если смотреть на показатели рождаемости, то уже четыре года в Казахстане рождаемость стала снижаться… По данным статистических отчетов, средний возраст матерей в Казахстане за 20 лет вырос с 26 до 29 лет (первое наступление беременности). Эта тенденция продолжает оставаться актуальной. Поэтому мы прекрасно понимаем необходимость активного вмешательства государства в решение семейно-демографической ситуации», - сказал в ходе международного конгресса Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины профессор, академик НАН РК, президент КАРМ Вячеслав Локшин.

Он также рассказал о поручении Главы государства о запуске с 2021 года специальной программы «Аңсаған сәби», с помощью которой будет увеличено количество квот по программам ЭКО до 7 тысяч.

«Семь тысяч квот - это 2200-2500 рожденных детей. Это тоже очень важно. Сегодня мы имеем 1200 программ в год, а со следующего года цифра увлечется до 7 тысяч», - добавил профессор.

Спикер также добавил, что казахстанская ассоциация репродуктивной медицины предложила свой перечень показаний по программе ЭКО. Он считает, что каждый гражданин Казахстана должен получить право воспользоваться данной программой.

Ранее Вячеслав Локшин сообщил, что к настоящему времени в Казахстане родилось более 22 300 детей «из пробирки». В прошлому году выполнено около 11 тысяч программ ВРТ, в том числе 900 в рамках ГОБМП.

Сегодня в Казахстане стартовал XII Международный конгресс Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ) «Современные подходы к лечению бесплодия. Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ): Настоящее и будущее».