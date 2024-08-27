Средневековое бронзовое зеркало нашли археологи в Зерендинском районе

В результате археологических раскопок на могильнике Алтынтау IX средневековья, расположенном на юго-востоке села Васильковка Зерендинского района, вдоль реки Шагалалы, обнаружена уникальная находка — подвесное бронзовое зеркало, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Акмолинской области.

В рамках празднования «800-летия Улуса Джучи» и в преддверии Дня Конституции РК управлением культуры Акмолинской области в период с 19 по 23 августа 2024 года проводились археологические раскопки.

Фото: акимат Акмолинской области

В экспедиции участвовали археолог, старший преподаватель кафедры археологии и этнологии Евразийского национального университета Данияр Тлеукабылов; магистранты Евразийского национального университета: Муса Рысбергенов, Сулейман Тлекишев, Амир Тагленов, Артур Мухаметзянов; директор Центра охраны и использования историко-культурного наследия Жасулан Укеев; поэт, краевед-журналист Алмас Темирбай и учитель Узенской средней школы Шынболат Оралов.

Фото: акимат Акмолинской области

Как сообщалось, в этом году Казахстан отмечает значимое событие — 800-летие со дня основания Улуса Джучи (Золотой Орды). К середине 15-го века Улус Джучи прекратил свое существование, но он имел огромное значение в истории не только Казахстана, но и всего Евразийского региона.

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