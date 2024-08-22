09:30, 22 Август 2024 | GMT +6
Новый вид динозавров назвали в честь мифологической птицы из эпоса «Манас»
Немецкие ученые из Палеонтологического музея в Мюнхене нашли в Кыргызстане новый вид хищных динозавров в горно-пустынном районе вблизи города Ташкумыр на западе Кыргызстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал 24kg.
Существу дали имя Alpkarakush kyrgyzicus. Исследование опубликовано в научном издании Zoological Journal of the Linnean Society (ZJLS).
По словам специалистов, Alpkarakush kyrgyzicus стал первым тероподовым динозавром, найденным на территории Кыргызстана.
Палеонтологи отметили, что Alpkarakush kyrgyzicus назвали в честь гигантской мифологической птицы Альпкаракуш из кыргызского героического эпоса «Манас».