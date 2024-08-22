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    09:30, 22 Август 2024 | GMT +6

    Новый вид динозавров назвали в честь мифологической птицы из эпоса «Манас»

    динозавр из Кыргызстана
    Фото: t.me/news24kg

    Немецкие ученые из Палеонтологического музея в Мюнхене нашли в Кыргызстане новый вид хищных динозавров в горно-пустынном районе вблизи города Ташкумыр на западе Кыргызстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на  Telegram-канал 24kg.

    Существу дали имя Alpkarakush kyrgyzicus. Исследование опубликовано в научном издании Zoological Journal of the Linnean Society (ZJLS).

    По словам специалистов, Alpkarakush kyrgyzicus стал первым тероподовым динозавром, найденным на территории Кыргызстана.

    Палеонтологи отметили, что Alpkarakush kyrgyzicus назвали в честь гигантской мифологической птицы Альпкаракуш из кыргызского героического эпоса «Манас».

    динозавр из Кыргызстана
    Фото: Kazinform

     

    Теги:
    Наука Ученые Археология Кыргызстан Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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