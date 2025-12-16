Средневековые украшения с узорами гуннов, тюрков и уйгуров выставляют в Монголии

На выставке представлено более 100 экспонатов из коллекции Национального музея, включая украшения, элементы одежды и артефакты, сопровождаемые исследовательскими текстами, обзорами, рисунками и фотографиями.

Фото: МОНЦАМЭ

Среди экспонатов — древние артефакты, такие как бусы эпохи неолита, ожерелья из скорлупы страусиных яиц, датируемые каменным веком, и украшения из клыков кабана. Особого внимания заслуживают золотые украшения «алтан цог» — головные уборы хатун Монгольской империи — и костюмы знати XIX и начала XX веков.

Фото: МОНЦАМЭ

Фото: МОНЦАМЭ

— На выставка представлены различные предметы одежды и украшения с узорами гуннов, тюрков, уйгуров и периода средневековья. Ее цель продемонстрировать, что традиционные украшения и одежда кочевников служили не только утилитарным целям, но и отражали широкий спектр обычаев, мировоззрений, религий и символов. Выставка позволяет посетителям увидеть, во что были одеты наши предки в древности, как эти традиции передавались из поколения в поколение, а также дает им представление о тысячелетней монгольской культуре, — отметил руководитель Научно-исследовательского центра Национального музея Ч. Баяндэлгэр.

Фото: МОНЦАМЭ

Выставка продлится до 2 февраля 2026 года.