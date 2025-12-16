РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:20, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Средневековые украшения с узорами гуннов, тюрков и уйгуров выставляют в Монголии

    Национальный музей Монголии открыл специальную выставку под названием «Традиционная монгольская одежда и украшения», передает агентство Kazinform со ссылкой на МОНЦАМЭ.

    Выставка, посвященная традиционной одежде и украшениям, открылась в Монголии
    Фото: МОНЦАМЭ

    На выставке представлено более 100 экспонатов из коллекции Национального музея, включая украшения, элементы одежды и артефакты, сопровождаемые исследовательскими текстами, обзорами, рисунками и фотографиями.

    Выставка, посвященная традиционной одежде и украшениям, открылась в Монголии
    Фото: МОНЦАМЭ

    Среди экспонатов — древние артефакты, такие как бусы эпохи неолита, ожерелья из скорлупы страусиных яиц, датируемые каменным веком, и украшения из клыков кабана. Особого внимания заслуживают золотые украшения «алтан цог» — головные уборы хатун Монгольской империи — и костюмы знати XIX и начала XX веков. 

    Выставка, посвященная традиционной одежде и украшениям, открылась в Монголии
    Фото: МОНЦАМЭ
    Выставка, посвященная традиционной одежде и украшениям, открылась в Монголии
    Фото: МОНЦАМЭ

    — На выставка представлены различные предметы одежды и украшения с узорами гуннов, тюрков, уйгуров и периода средневековья. Ее цель продемонстрировать, что традиционные украшения и одежда кочевников служили не только утилитарным целям, но и отражали широкий спектр обычаев, мировоззрений, религий и символов. Выставка позволяет посетителям увидеть, во что были одеты наши предки в древности, как эти традиции передавались из поколения в поколение, а также дает им представление о тысячелетней монгольской культуре, — отметил руководитель Научно-исследовательского центра Национального музея Ч. Баяндэлгэр.

    Выставка, посвященная традиционной одежде и украшениям, открылась в Монголии
    Фото: МОНЦАМЭ

    Выставка продлится до 2 февраля 2026 года.

    көрме
    Фото: montsame.mn
    Теги:
    Культура Мировые новости Искусство История мира Монголия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают