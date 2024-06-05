Среднемесячная зарплата выросла в Алматы

Акимат Алматы сообщает, что среднемесячная зарплата в городе выросла на 16,4% и составила за первый квартал этого года 454 тысячи тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

В управлении экономики мегаполиса отметили, что в апреле годовая инфляция замедлилась c 9,7% в марте до 9,1%. В этом году прогнозируется дальнейшее замедление годовой инфляции до 7-8%.

- В городе продолжают создаваться новые рабочие места с упором на постоянные. Так, с начала года создано 19,5 тысяч рабочих мест (план на этот год – 87 тысяч), из которых 61% – постоянные. При этом, благодаря принимаемым мерам, снижается уровень безработицы – до 4,7% в первом квартале этого года, - отметили в управлении.

Отмечается, что среднемесячная заработная плата в Алматы за первый квартал текущего года составила 454 тысячи тенге (по республике – 382 тысячи тенге). В номинальном выражении зарплата выросла на 16,4%, в реальном выражении – на 6%.