Среднемесячная зарплата выросла в Алматы

В управлении экономики города сообщили, что за первое полугодие 2024 года номинальные денежные доходы в среднем выросли на 22% до 292 тысячи тенге (РК – на 9,2% до 201,1 тысячи тенге). В реальном выражении рост составил 11,6% (РК – на 0,3%).

- Годовая инфляция замедлилась с 8,6% в августе до 8,3% в сентябре. Это обусловлено замедлением роста цен на продтовары до 7,7% и непродовольственные товары до 5,6%. До конца 2024 года ожидается дальнейшее замедление годовой инфляции до 7,5-8%, в 2025 году - до 6,5-7,5%, - сообщили в управлении экономики Алматы.

Также отмечается, что за 9 месяцев этого года в городе создано 50,5 тысяч рабочих мест, из которых 77,9% – постоянные. Кроме того, по итогам 9 месяцев привлечено свыше 1,1 трлн тенге инвестиций в основной капитал с ростом на 8,1%. Рост частных инвестиций составил 8% и увеличился почти до 1 трлн тенге.

Ранее сообщалось, работники какой отрасли получают самую высокую зарплату в РК.