Средиземное море потеплело до аномальных значений

1 июля была зафиксирована пиковая температура в 29,85 °C, особенно сильно нагрелось море у Балеарских островов, на испанском побережье Средиземного моря и у юга Франции. Такие значения обычно регистрируют в разгар лета, а не в его начале, сообщает DW со ссылкой на Der Spiegel.

Учёных особенно тревожит тот факт, что рекордные показатели обновлялись совсем недавно — в 2022 и 2023 годах, причём экстремально теплые фазы теперь длятся «необычно долго».

Отмечается, что это может негативно отразиться на всем регионе. Так, аномально тёплая вода создает стресс для морской экосистемы: одни виды адаптируются, существование других — под угрозой, не исключена массовая гибель кораллов, морских трав и моллюсков. Рыболовство также страдает из-за того, что рыбы мигрируют или исчезают популяции. К тому же, жара в море означает и жару на суше, пишет Der Spiegel.

В Euronews ранее сообщили, что по данным, собранным Copernicus и проанализированным Météo-France, 29 июня температура поверхности Средиземного моря достигла 26,01 °C. Также температуры сейчас на 3 °C выше средних значений, а в отдельных районах у побережья Франции и Испании превышение достигает 4 °C.

Средиземноморье считается одной из самых уязвимых «горячих точек изменения климата» в мире.

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