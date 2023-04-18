Среди закладчиков наркотиков много молодых людей – полиция СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года задержали 22 подозреваемых в сбыте наркотиков. Из них 12 – в возрасте от 18 до 25 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в феврале в Петропавловске задержали 21-летнего парня, подозреваемого в организации «закладок» синтетических наркотиков.

При личном обыске у него изъяли 10 полимерных свертков с порошкообразным веществом белого цвета. По показаниям молодого человека, полицейские обнаружили еще 15 «закладок» в центре города. Всего было изъято 20,22 грамма вещества, которое, согласно заключению экспертизы, является синтетическим наркотиком α-PvP.

«Подозреваемый по санкции суда водворен под стражу. Идет досудебное расследование по уголовной статье, санкция которой подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Всего с начала года в области по подозрению в сбыте наркотиков задержаны 22 человека, из них 12 – от 18 до 25 лет. Молодые люди, избравшие преступный промысел, ломают свои судьбы», - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности Иван Терзиди.