Среди туркестанцев найдется немало людей, готовых оказать содействие соотечественникам - Бейсенбай Тажибаев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Среди туркестанцев найдется немало людей, готовых оказать содействие соотечественникам . так считает первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan Бейсенбай Тажибаев.

«На корабле у всех одна судьба. Так, образно обрисовал ситуацию в стране Нурсултан Назарбаев в своем обращении к народу. Сегодня наш корабль оказался в сложной ситуации, нужны срочные меры помощи. Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства тех, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период. Успешным примером такого общенационального подхода, как подчеркнул Нурсултан Абишевич, может служить объединительный порыв, благодаря которому в короткие сроки была восстановлена Арысь. Именно поэтому в Туркестанской области решено возобновить работу корпоративного социального фонда «Туркестан», который хорошо себя зарекомендовал при восстановлении города железнодорожников. При нем создается попечительский совет, в состав которого включены представители партии, Палаты предпринимателей «Атамекен», совета ветеранов. Уверен, что среди туркестанцев найдется немало понимающих, сердобольных и щедрых людей, готовых оказать содействие соотечественникам.

По поручению Лидера нации партия в целях поддержки социально уязвимых слоев населения на период карантина объявила также республиканскую акцию «Біз біргеміз!» («Мы вместе!»).

В Туркестанской области она уже стартовала. Областным филиалом партии и управлением занятости и соцпрограмм составлен список, в который вошли 1300 жителей, нуждающихся в помощи. В первый же день активисты молодежного крыла «Jas Otan» и волонтеры раздали 140 гражданам продукты первой необходимости, дезинфицирующие средства, медицинские маски и гигиенические средства.

«Эта работа в ближайшее время будет продолжаться. Нам не впервой преодолевать испытания, преодолеем и эти!» - добавил Бейсенбай Тажибаев.