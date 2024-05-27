Среди стран ЕАЭС только Кыргызстан завершил I квартал 2024 года с профицитом бюджета

Евразийская экономическая комиссия опубликовала данные о бюджетах стран ЕАЭС в I квартале 2024 года. Казахстан и Россия в дефиците, Кыргызстан «в плюсе», Армения «вышла в ноль», передает корреспондент агентства Kazinform.

Итак, в Казахстане дефицит бюджета увеличился на 24,2%, а в России резко сжался на 85,8%.

Казахстан: доходы бюджета в I квартале 2024 года составили 9,5 млрд долларов, расходы – 11,8 млрд долларов. Наблюдается дефицит 2,3 млрд долларов.

Для сравнения, в аналогичный период 2023 года доходы казахстанского бюджета составили 9,6 млрд долларов, расходы – 11,5 млрд долларов. Наблюдался дефицит около 1,9 млрд долларов.

Россия: доходы бюджета в I квартале 2024 года составили 96,1 млрд долларов, расходы – 99,4 млрд долларов. Наблюдается дефицит 3,3 млрд долларов.

Для сравнения, в аналогичный период 2023 года доходы российского бюджета составили 78,1 млрд долларов, расходы – 106,8 млрд долларов. Наблюдался дефицит 28,7 млрд долларов.

Кыргызстан: доходы бюджета в I квартале 2024 года составили 900 млн долларов, расходы – 800 млн долларов. Наблюдается профицит в 100 млн долларов.

Для сравнения, в аналогичный период 2023 года доходы кыргызстанского бюджета составили 800 млн долларов, расходы – 800 млн долларов.

Армения: доходы бюджета в I квартале 2024 года составили 1,3 млрд долларов, расходы – 1,3 млрд долларов.

Для сравнения, в аналогичный период 2023 года доходы армянского бюджета составили 1,2 млрд долларов, расходы – 1,1 млрд долларов. Наблюдался профицит в почти 200 млн долларов.

В Евразийской экономической комиссии отмечают, что в I квартале 2024 года в структуре доходов республиканского бюджета преобладающую долю занимали налог на добавленную стоимость (от 27% до 47%) и другие поступления в доходную часть бюджета (от 31% до 54%). При этом наблюдался рост удельного веса налога на прибыль в Армении и налога на добавленную стоимость в Кыргызстане. В России акцизы имели отрицательное значение в следствие обратных акцизов на нефтяное сырье с демпфирующей компонентой.

Что касается расходов бюджета, то в Армении, Казахстане и Кыргызстане существенную долю занимали финансирование социальной сферы и общегосударственной деятельности. При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года доля расходов на общегосударственную деятельность в общем объеме расходов бюджета выросла, а на финансирование социальной сферы снизилась.