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Среди пострадавших в ДТП в Туркестанской области четыре кыргызстанца
27 Августа 2022 22:17

Среди пострадавших в ДТП в Туркестанской области четыре кыргызстанца

БИШКЕК. КАБАР– КАЗИНФОРМ – Среди пострадавших в ДТП в Казахстане четыре кыргызстанца, сообщили в МИД КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Как отмечается, 27 августа 2022 года в 06:40 водитель автобуса при въезде в с. Шапак Баба Тюлькубасского района на 601 км автодороги «Запад Китай – Запад Европа» не справился с управлением и съехал с трассы в кювет.

Среди пострадавших в результате ДТП - четыре гражданина КР, которые с различными травмами были госпитализированы в Центральную районную больницу села Т. Рыскулова Тюлькубасского района:

1. А.З.А., 1978 г.р.;

2. Т.у.Т, 11.08.1989 г.р;

3. Э.С., 24.05.1985 г.р.;

4. М.Б.Т., 1997 г.р.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказывается соответствующая медицинская помощь. Данный инцидент зарегистрирован в журнале учета происшествий по части второй статьи 345 УК Республики Казахстан.

В МИД отметили, что генеральное консульство КР в городе Алматы совместно с госорганами Республики Казахстан ведет соответствующую работу по выяснению всех обстоятельств и деталей произошедшего, а также держит на контроле вопрос состояния здоровья госпитализированных граждан КР.

Ранее сообщалось, что автобус с иностранными рабочими выехал на обочину в Туркестанской области. 12 человек получили травмы. Автобус вез рабочих из Узбекистана в Кыргызстан.




Фото: kabar.kg







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