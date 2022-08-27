Среди пострадавших в ДТП в Туркестанской области четыре кыргызстанца
БИШКЕК. КАБАР– КАЗИНФОРМ – Среди пострадавших в ДТП в Казахстане четыре кыргызстанца, сообщили в МИД КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.
Как отмечается, 27 августа 2022 года в 06:40 водитель автобуса при въезде в с. Шапак Баба Тюлькубасского района на 601 км автодороги «Запад Китай – Запад Европа» не справился с управлением и съехал с трассы в кювет.
Среди пострадавших в результате ДТП - четыре гражданина КР, которые с различными травмами были госпитализированы в Центральную районную больницу села Т. Рыскулова Тюлькубасского района:
1. А.З.А., 1978 г.р.;
2. Т.у.Т, 11.08.1989 г.р;
3. Э.С., 24.05.1985 г.р.;
4. М.Б.Т., 1997 г.р.
Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказывается соответствующая медицинская помощь. Данный инцидент зарегистрирован в журнале учета происшествий по части второй статьи 345 УК Республики Казахстан.
В МИД отметили, что генеральное консульство КР в городе Алматы совместно с госорганами Республики Казахстан ведет соответствующую работу по выяснению всех обстоятельств и деталей произошедшего, а также держит на контроле вопрос состояния здоровья госпитализированных граждан КР.
Ранее сообщалось, что автобус с иностранными рабочими выехал на обочину в Туркестанской области. 12 человек получили травмы. Автобус вез рабочих из Узбекистана в Кыргызстан.
Фото: kabar.kg