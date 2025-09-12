Среди кочующих песков и степей: репортаж с юга Костанайской области

Кочующие пески и многочисленные стада

Путешествие в самые южные регионы Костанайской области началось с поезда Костанай-Аркалык. Добираться от областного центра в те края можно и автомобильным транспортом, что существенно экономит время, но выбор пал на железную дорогу.

Всего несколько вагонов курсируют каждый день, заезжая на территорию Акмолинской области (станции Есиль, Державинск и другие). Время в пути составляет более 12 часов. Внутри — довольно чисто, хоть вагоны и не современного образца.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Село Амангельды расположено примерно в 150 километрах от Аркалыка, дорога туда пролегает через бескрайние просторы: степи сменяются солончаками, за ними тянется глинистая земля, а дальше открываются редкие, но завораживающие картины — кочующие пески.

Кочуют они в прямом смысле этого слова — из-за сильных ветров песок переносится с одной стороны дороги на другую, либо смещается далеко от трассы.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Ландшафт здесь меняется постепенно, и каждый поворот дороги открывает новый вид. Деревьев практически нет — на много километров вперед уходит огромная степь, с большим видом всевозможных трав.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Как рассказали местные жители, благодаря такому богатому разнообразию травы мясо из южных регионов славится своими вкусовыми качествами, за которым приезжают из других регионов страны.

По пути в район нам показали родник — который к слову популярен среди населения. Пока шло знакомство с местностью, к роднику подъезжали машины и набирали воду.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Сама дорога оказалась на удивление хорошей, и путь занял меньше времени, чем ожидалось. В глаза бросается множество пасущегося скота — лошади, овцы, коровы, которые спокойно бродят в открытом доступе.

Именно животноводство во многом и удерживает жизнь в небольших селах района, где традиции кочевой культуры всё ещё остаются прочной основой быта.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Сельский вайб и сохранение традиций

Районный центр — село Амангельды. Здесь находится парк, знаменитый своими копиями «чудес света» (к слову он был открыт в прошлом году и стал новым символом притяжения для местных жителей и гостей), Мемориал памяти, а также несколько других парков, административные здания — суд, акимат, прокуратура, полиция.

Фото из личного архива Сапара Искакова

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Есть школы, учреждения культуры, районная больница и мечети. К слову, в субботний день давали ас, и все местные жители торопились в местные столовые — как рассказали позже, такие мероприятия редко игнорируются сельчанами.

Примечательно, что в районе в большинстве частный сектор. Удивили женщины — сельчанки в основном ходят в платках, что придает селу особую атмосферу традиционного казахского уклада.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

О размеренной жизни рассказывает и пенсионер Сапабек Нурканов, который один из немногих согласился поговорить. Сельские люди оказались очень застенчивыми.

— Живу в Амангельдинском с самого рождения. Здесь нет беспорядка, спокойно и комфортно. Район хороший для жизни с семьёй и детьми, — говорит он.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Район сильно пострадал во время паводков 2024 года, но на окраине села были построены новые дома для пострадавших семей. Люди получили ключи, оформили документы, и теперь у них есть тёплое, благоустроенное жилье.

Житель нового дома № 4, Алимгерей Молдашев, поделился своими впечатлениями.

— В прошлом году мы лишились дома из-за паводков. Государство дало нам жилье — хороший, теплый дом. Огромное спасибо всем, кто помог. Как сказал Президент, никто не останется без крыши над головой — это исполнили, — сказал он.

Мужчина тоже проживает в районе долгое время, содержит хозяйство. Помогают активно в этом супруга и дети.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Алкоголь — вне закона: феномен сел района

Заместитель начальника отдела полиции района Дастан Кушпанов рассказал еще об одной особенности: многие села добровольно отказались от продажи алкоголя. Из 18 населенных пунктов Костанайской области, целых 9 расположены в Амангельдинском районе.

— В прошлых годах аксакалы вместе с жителями принимали решение. В таких местах преступлений меньше, атмосфера спокойнее. Люди прислушиваются к старшим, и результат налицо: за год — ни одного правонарушения в состоянии опьянения. Поддерживают инициативу и предприниматели, — говорит он.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

По его словам, молодежь меньше тянется к спиртному, и даже на улицах пьяных встретить теперь почти невозможно.

В целом преступность низкая, наиболее распространенные правонарушения — это интернет-мошенничество, которое докатилось до района, как и до всей страны.

Население почти полностью — казахи. Доля других национальностей не превышает 10%, но все они органично интегрированы в местное общество, свободно говорят по-казахски.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Амангельдинский район — это не только бескрайняя степь и суровая природа. Это место, где история и традиции переплетаются с современностью, где взаимовыручка и уважение к старшим остаются главными ценностями, а жизнь строится на простых, но прочных основах.

