Среди эвакуированных из Израиля - стипендиаты «Болашак»

14 казахстанских граждан, проходившие стажировку по программе «Болашак», оперативно эвакуированы. Еще два студента, вылетевшие в Дубай на период национального праздника, будут возвращены в Казахстан ближайшим репатриационным рейсом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.

Рейс авиакомпании Air Astana вылетел из Тель-Авива в Алматы 10 октября в 16:45 ч. по времени Астаны и приземлился поздно ночью.

Как сообщалось ранее, из израильского города прибыли 166 пассажиров, из них 124 - это граждане РК, остальные 42 - иностранцы. Среди них были двое младенцев.

Казахстанцы рассказали о пережитом в Израиле.

Напомним, что в Израиле находились 16 стипендиатов, которые проходят стажировки в рамках программы «Болашак» в научных центрах Rabin Medical Center, Sheba Medical Center и др.