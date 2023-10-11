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    09:35, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Среди эвакуированных из Израиля - стипендиаты «Болашак»

    Болашакеры вернулись из Израиля
    Фото: Александр Павский/ агентство Kazinform

    14 казахстанских граждан, проходившие стажировку по программе «Болашак», оперативно эвакуированы. Еще два студента, вылетевшие в Дубай на период национального праздника, будут возвращены в Казахстан ближайшим репатриационным рейсом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.

    Рейс авиакомпании Air Astana вылетел из Тель-Авива в Алматы 10 октября в 16:45 ч. по времени Астаны и приземлился поздно ночью.

    Как сообщалось ранее, из израильского города прибыли 166 пассажиров, из них 124 - это граждане РК, остальные 42 - иностранцы. Среди них были двое младенцев.

    Казахстанцы рассказали о пережитом в Израиле.

    Напомним, что в Израиле находились 16 стипендиатов, которые проходят стажировки в рамках программы «Болашак» в научных центрах Rabin Medical Center, Sheba Medical Center и др.

    Теги:
    Самолет Палестино-израильский конфликт Эвакуация Болашак
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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