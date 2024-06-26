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    21:38, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Сразу в нескольких провинциях Турции объявили штормовое предупреждение

    Сразу в нескольких провинциях Турции объявили штормовое предупреждение
    Фото: Anadolu Ajansı

    В северной части Турции ожидаются проливные дожди и грозы, которые будут сопровождаться порывистыми ветрами. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение, население предупредили об опасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) на сегодняшний день в пяти провинциях страны людям сообщили о сильных дождях и возможной опасности ветров.

    По сообщениям синоптиков Гидрометцентра страны, непогода в регионе продлится около одного дня. Прогнозируется обильное выпадение осадков, сильный ветер и гроза.

    В провинциях Артвин, Гиресун, Орду, Ризе и Трабзон объявлено штормовое предупреждение.

    Власти городов рекомендуют гражданам воздержаться от выезда на природу и напоминают о необходимости быть более внимательными в подобных погодных условиях.

    Теги:
    Погода Дожди Турция Грозы Мировые новости Штормовое предупреждение
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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