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Сразу в нескольких районах Алматы сменились акимы

Автор:  
Еламан Турысбеков
19 Мая 2023, 10:13
Сразу в нескольких районах Алматы сменились акимы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы назначены новые акимы районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания по кадровым вопросам аким Алматы Ерболат Досаев представил коллективу новых акимов районов, которые были назначены на должности его распоряжением по согласованию с Администрацией Президента РК и маслихатом города.

Акимом Наурызбайского района стала Назира Тогизбаева, которая с января 2021 года работала руководителем управления занятости и социальных программ.

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Фото: gov.kz

На должность акима Ауэзовского района назначен Абзал Егембердиев. С августа 2022 года он руководил управлением государственных активов города.

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Фото: gov.kz

Акимом Бостандыкского района стал Санджар Алин. До назначения занимал должность руководителя управления энергетики и водоснабжения.

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Фото: gov.kz

Алмалинский район возглавил Айдар Жакибаев. С января 2023 года являлся исполняющим обязанности руководителя аппарата акима города Алматы.

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Фото: gov.kz
Алматы   Акимат   Назначения  
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