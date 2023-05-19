Сразу в нескольких районах Алматы сменились акимы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы назначены новые акимы районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания по кадровым вопросам аким Алматы Ерболат Досаев представил коллективу новых акимов районов, которые были назначены на должности его распоряжением по согласованию с Администрацией Президента РК и маслихатом города.

Акимом Наурызбайского района стала Назира Тогизбаева, которая с января 2021 года работала руководителем управления занятости и социальных программ.

Фото: gov.kz

На должность акима Ауэзовского района назначен Абзал Егембердиев. С августа 2022 года он руководил управлением государственных активов города.

Фото: gov.kz

Акимом Бостандыкского района стал Санджар Алин. До назначения занимал должность руководителя управления энергетики и водоснабжения.

Фото: gov.kz

Алмалинский район возглавил Айдар Жакибаев. С января 2023 года являлся исполняющим обязанности руководителя аппарата акима города Алматы.