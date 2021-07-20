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Сразу три тоя выявили полицейские в Туркестанской области

20 Июля 2021 20:12
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Сразу три тоя выявили полицейские в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области выявили три тоя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

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В одном из заведений Сарыагашского района полицейские остановили свадебное торжество «беташар» с участием более 150 гостей, а в другой тойхане выявили семейный праздник «сундет той», куда собралось около 180 человек. Также в ходе отработок сотрудники полиции выявили еще одно заведение, где жители проводили «бесик той», на котором присутствовали свыше 80 гостей.

По всем выявленным фактам собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в районный СЭС для принятия законного решения.

Напомним, внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области. В регионе в срок до 10 августа необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года – вторым компонентом вакцины от коронавируса.


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#Туркестанская область   #МВД РК   #Регионы  
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