Сразу две тройни родились в Атырау накануне референдума

На закрытом референдумном участке № 22, расположенном в перинатальном центре, матери новорождённых тройняшек также приняли участие в голосовании и сделали свой выбор.

Одна из них — мать тройни Гульшат Аханова.

В семье Гульшат Ахановой, жительницы села Акжар, относящегося к городу Атырау, ранее уже было три дочери. С рождением ещё трёх девочек в их семье теперь будут расти шесть дочерей. Малышкам планируют дать имена Нуриля, Сабира и Хадия.

— Я проголосовала сегодня ради будущего нашей страны, ради будущего наших дочерей, — говорит молодая мать.

Кадр из видео

Ещё одна мать тройни, родившейся накануне референдума, Айдана Ергалиева. В её семье появились на свет трое сыновей.

По словам врачей, состояние матерей и новорождённых оценивается как удовлетворительное, они находятся под необходимым медицинским наблюдением.

Радостное событие стало памятным моментом и для коллектива перинатального центра.

Рождение шести младенцев накануне референдума стало тёплым и радостным событием, знаком перемен и нового этапа жизни.