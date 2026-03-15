Сразу две тройни родились в Атырау накануне референдума
Накануне референдума в Атырауском областном перинатальном центре появились на свет сразу две тройни. Радостная новость стала особенным событием для коллектива родильного дома и близких молодых матерей, передает корреспондент агентства Kazinform.
На закрытом референдумном участке № 22, расположенном в перинатальном центре, матери новорождённых тройняшек также приняли участие в голосовании и сделали свой выбор.
Одна из них — мать тройни Гульшат Аханова.
В семье Гульшат Ахановой, жительницы села Акжар, относящегося к городу Атырау, ранее уже было три дочери. С рождением ещё трёх девочек в их семье теперь будут расти шесть дочерей. Малышкам планируют дать имена Нуриля, Сабира и Хадия.
— Я проголосовала сегодня ради будущего нашей страны, ради будущего наших дочерей, — говорит молодая мать.
Ещё одна мать тройни, родившейся накануне референдума, Айдана Ергалиева. В её семье появились на свет трое сыновей.
По словам врачей, состояние матерей и новорождённых оценивается как удовлетворительное, они находятся под необходимым медицинским наблюдением.
Радостное событие стало памятным моментом и для коллектива перинатального центра.
Рождение шести младенцев накануне референдума стало тёплым и радостным событием, знаком перемен и нового этапа жизни.