РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:22, 15 Март 2026 | GMT +5

    Сразу две тройни родились в Атырау накануне референдума

    Накануне референдума в Атырауском областном перинатальном центре появились на свет сразу две тройни. Радостная новость стала особенным событием для коллектива родильного дома и близких молодых матерей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    На закрытом референдумном участке № 22, расположенном в перинатальном центре, матери новорождённых тройняшек также приняли участие в голосовании и сделали свой выбор.

    Одна из них — мать тройни Гульшат Аханова.

    В семье Гульшат Ахановой, жительницы села Акжар, относящегося к городу Атырау, ранее уже было три дочери. С рождением ещё трёх девочек в их семье теперь будут расти шесть дочерей. Малышкам планируют дать имена Нуриля, Сабира и Хадия.

    — Я проголосовала сегодня ради будущего нашей страны, ради будущего наших дочерей, — говорит молодая мать.

    Кадр из видео

    Ещё одна мать тройни, родившейся накануне референдума, Айдана Ергалиева. В её семье появились на свет трое сыновей.

    По словам врачей, состояние матерей и новорождённых оценивается как удовлетворительное, они находятся под необходимым медицинским наблюдением.

    Кадр из видео

    Радостное событие стало памятным моментом и для коллектива перинатального центра.

    Рождение шести младенцев накануне референдума стало тёплым и радостным событием, знаком перемен и нового этапа жизни.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Роды Регионы Казахстана Рождение детей Конституционная реформа Референдум-2026 Новорожденный
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
