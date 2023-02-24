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Сразу два ведомства будут расследовать дело по авиакатастрофе в ЗКО

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Февраля 2023, 10:23
Сразу два ведомства будут расследовать дело по авиакатастрофе в ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов озвучил информацию касательно расследования авиакатастрофы в ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расследованием обстоятельств происшествия будут заниматься сотрудники департамента полиции на транспорте МВД РК и работники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК», - сказал Руслан Иманкулов на брифинге в МЧС.

Он отметил, что экипаж состоял из сотрудников высокой квалификации, имеющих большой опыт работы и налет часов.

Как сообщалось, в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса», в результате которой погибли 4 человека, 2 пострадали.

По данному факту заведено уголовное дело.


Западно-Казахстанская область   МЧС   Авиация  
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