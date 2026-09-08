Сразу два природных пожара произошли в Акмолинской области

В один день, 8 сентября, сразу два природных пожара пришлось тушить в Акмолинской области: в Буландынском районе Акмолинской области произошло возгорание лесной подстилки, а в Целиноградском районе — сухой растительности, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ДЧС Акмолинской области, вблизи станции 26-й разъезд Буландынского района произошло возгорание лесной подстилки на предварительной площади 5 гектаров. К тушению привлечены 100 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС, МИО, УЛХ и подразделений «Ауыл құтқарушылары».

— Также задействована авиация. Вертолет Ми-8 АО Казавиаспас МЧС совершил 6 сливов и сбросил 18 тонн воды. Вертолет Eurocopter Казавиалесохраны выполнил 22 слива, сбросив 13 тонн воды. Возгорание локализовано, продолжаются работы по его полной ликвидации, — сообщили официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

Также возгорание сухой травы произошло вблизи села имени Ыбырая Алтынсарина Целиноградского района. Здесь пожар был полностью ликвидирован. В тушении принимали участие спасатели Акмолинской области и города Астаны.

— В обоих случаях жертв и пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются, — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что к тушению пожара в Буландынском районе подключили вертолеты.