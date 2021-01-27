РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:41, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Сразу два новых медучреждения открыли в Павлодаре

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Отделение экстренной помощи разместилось в новом корпусе Павлодарской горбольницы №1, а инсультный центр – в областном кардиологическом центре. Проекты реализованы по «Дорожной карте занятости» в рамках заявленного ранее повышения уровня оказания неотложной медицинской помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

    «Задачи этого отделения – прием, диагностика и оказание экстренной помощи пациентам. В прошлом году по экстренным показаниям в больницу поступили 62 тысячи человек. Большой поток пациентов требует их правильной сортировки. После поступления пациента на его отнесение к той или иной группе отводится несколько минут. Затем, в зависимости от тяжести состояния человека, его направляют по своему маршруту», – рассказал руководитель больницы Нурлан Жумажанов.

    Операционные в отделении оснащены эндоскопическими видеостойками и мобильным диагностическим оборудованием. И операционный блок, и реанимационный зал оборудованы комплексом чистых помещений. Палата интенсивной терапии оснащена современными аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, мониторами и передвижными аппаратами слежения. Еще одно новшество – иммуногематологический анализатор мощностью 60 тестов в час.

    «Наши сотрудники полностью готовы к работе на новом оборудовании и уже прошли курсы обучения базовой реанимации, расширенной сердечно-легочной реанимации, по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе при травмах», - сообщил Жумажанов.


    Аким Павлодарской области отметил необходимость строгого регламентирования сроков приема и оказания помощи пациентам.

    «Необходим постоянный мониторинг выполнения этих регламентов, только тогда мы получим результат от инвестиций, вложенных в медицинскую инфраструктуру. Самое главное – пациент, попадая в больницу, должен получить всю необходимую медицинскую помощь здесь», – сказал Абылкаир Скаков.

    В инсультном центре предусмотрены приемное отделение с палатами для экстренных пациентов и палатами интенсивной терапии для послеоперационных и тяжелых пациентов, а также кабинет компьютерной томографии и рентген-операционная. Все они также оснащены современным оборудованием, которое позволяет оказывать помощь пациентам оперативно и в одном месте.

    «В прошлом году было почти 2,5 тысячи пациентов с инсультом. Благодаря новому отделению мы сможем оперативнее проводить первичную диагностику, на которую будет уходить не более 7 минут», – отметил глава кардиоцентра Адильжан Альбазаров.

    В планах открыть на базе кардиологического центра полноценный клинико-диагностический комплекс. Это позволит значительно сократить очередность пациентов, нуждающихся в операциях.


    Фото Валерия Бугаева


    Теги:
    Здравоохранение Акимат Строительство Общество Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!