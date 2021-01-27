Сразу два новых медучреждения открыли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Отделение экстренной помощи разместилось в новом корпусе Павлодарской горбольницы №1, а инсультный центр – в областном кардиологическом центре. Проекты реализованы по «Дорожной карте занятости» в рамках заявленного ранее повышения уровня оказания неотложной медицинской помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

«Задачи этого отделения – прием, диагностика и оказание экстренной помощи пациентам. В прошлом году по экстренным показаниям в больницу поступили 62 тысячи человек. Большой поток пациентов требует их правильной сортировки. После поступления пациента на его отнесение к той или иной группе отводится несколько минут. Затем, в зависимости от тяжести состояния человека, его направляют по своему маршруту», – рассказал руководитель больницы Нурлан Жумажанов.

Операционные в отделении оснащены эндоскопическими видеостойками и мобильным диагностическим оборудованием. И операционный блок, и реанимационный зал оборудованы комплексом чистых помещений. Палата интенсивной терапии оснащена современными аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, мониторами и передвижными аппаратами слежения. Еще одно новшество – иммуногематологический анализатор мощностью 60 тестов в час.

«Наши сотрудники полностью готовы к работе на новом оборудовании и уже прошли курсы обучения базовой реанимации, расширенной сердечно-легочной реанимации, по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе при травмах», - сообщил Жумажанов.

Аким Павлодарской области отметил необходимость строгого регламентирования сроков приема и оказания помощи пациентам.

«Необходим постоянный мониторинг выполнения этих регламентов, только тогда мы получим результат от инвестиций, вложенных в медицинскую инфраструктуру. Самое главное – пациент, попадая в больницу, должен получить всю необходимую медицинскую помощь здесь», – сказал Абылкаир Скаков.

В инсультном центре предусмотрены приемное отделение с палатами для экстренных пациентов и палатами интенсивной терапии для послеоперационных и тяжелых пациентов, а также кабинет компьютерной томографии и рентген-операционная. Все они также оснащены современным оборудованием, которое позволяет оказывать помощь пациентам оперативно и в одном месте.

«В прошлом году было почти 2,5 тысячи пациентов с инсультом. Благодаря новому отделению мы сможем оперативнее проводить первичную диагностику, на которую будет уходить не более 7 минут», – отметил глава кардиоцентра Адильжан Альбазаров.

В планах открыть на базе кардиологического центра полноценный клинико-диагностический комплекс. Это позволит значительно сократить очередность пациентов, нуждающихся в операциях.





Фото Валерия Бугаева