Спутниковый интернет: на рынок Казахстана выйдут новые операторы

Встречу провёл заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев. В обсуждении приняли участие представители госорганов, операторов связи и местных исполнительных органов.

Участники совещания обсудили, как развивается связь в стране и какие задачи стоят в ближайшей перспективе. Ключевой вопрос - обеспечение стабильного и качественного интернета для населения во всех регионах, включая сельские и труднодоступные территории.

Развитие связи сегодня ведется сразу по нескольким направлениям: подключение интернета к домохозяйствам, расширение мобильных сетей, развитие спутникового интернета, обеспечение связью автомобильных дорог и рост транзитного потенциала Казахстана.

Одним из приоритетов остается интернет в сельской местности. В рамках инвестиционного соглашения с АО «Казахтелеком» планируется подключить к высокоскоростному интернету более 3 тысяч сельских населённых пунктов. Параллельно реализуется проект субсидирования «последней мили» совместно со Всемирным банком, который позволяет компенсировать до половины капитальных затрат малых и средних операторов связи.

Отдельное внимание уделено развитию мобильного интернета. До 2027 года в стране предусмотрен поэтапный переход от технологий 3G к 4G, а также расширение 4G-покрытия в населённых пунктах с численностью от 250 человек. Также обсуждены планы по развитию сетей 5G и сокращению зон с отсутствием связи.

Спутниковый интернет рассматривается как важное решение для удаленных территорий. В 2025 году спутниковым интернетом были обеспечены более 300 сельских населённых пунктов. В 2026 году ожидается выход на рынок новых операторов и развитие технологии Direct-to-Cell.

Кроме того, на совещании рассмотрели проекты по обеспечению связью железнодорожного транспорта, туристических локаций и автомобильных дорог, включая строительство антенно-мачтовых сооружений вдоль республиканских и областных трасс. Отдельным блоком обсуждались вопросы развития центров обработки данных и увеличения транзитного потенциала страны.

По итогам встречи даны поручения по дальнейшей координации работы с операторами связи и местными исполнительными органами для своевременной реализации всех запланированных проектов.