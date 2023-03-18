Спутниковая независимость Казахстана: новые проекты и перспективы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Практическое решение о необходимости наличия собственной космической системы связи и вещания Казахстана было принято 18 марта 2004 года. В этот день, 19 лет назад, постановлением Правительства было создано акционерное общество «Республиканский центр космической связи» (РЦКС). Какие результаты достигнуты, каковы требования дня к космической связи сегодня и как будет укрепляться группировка казахстанских спутников связи «Kazsat» рассказал председатель правления АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

– Малик Куанышбекович, как Вы считаете, можно ли употребить такое словосочетание, как «спутниковая независимость Казахстана» и что входит в это понятие?

– Думаю, можно, учитывая, что на сегодняшний день наша страна обладает несколькими спутниковыми группировками. Первая – это космическая система связи и вещания «Kazsat», вторая – спутниковая система дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и третья – космическая система научно-технологического назначения, созданная уже отечественными инженерами. У каждой из них свое назначение, направленное, кроме основного, на обеспечение информационной независимости.

– Как в этом плане обстоят дела с нашей группировкой спутников «Kazsat»?

– Наши казахстанские спутники работают на геостационарной орбите, на высоте 36 тысяч километров. Синхронно вращаясь с Землей, они обеспечивают устойчивую фиксированную спутниковую связь. Геостационарные спутники – это самый надежный способ передачи информации, который удовлетворяет высокие требования государственных и корпоративных нужд.

Фото: rcsc.kz

Сегодня в составе казахстанской космической системы связи и вещания «Kazsat» два геостационарных спутника связи – «Kazsat-2» (запущен в 2011 году) и «Kazsat-3» (на орбите с 2014 года) – оба имеют собственный орбитально-частотный ресурс. Управление спутниками ведется с основного наземного комплекса управления «Акколь» в Акмолинской области и резервного «Коктерек» в Алматинской области. РЦКС имеет статус Национального оператора связи и вещания Республики Казахстан, и на 100% обеспечивает потребности страны в услугах телевещания, связи, широкополосного доступа к сети интернет.

Только в первые годы эксплуатации импортозамещение от двух наших спутников «Kazsat-2» и «Kazsat-3» превышало сумму в 30 миллиардов тенге в год. Причем, тарифы, по которым Республиканский центр космической связи предоставляет услуги с наших спутников, значительно ниже тарифов международных операторов, а по техническим характеристикам и качеству услуг «Kazsat-2» и «Kazsat-3» не уступают аналогичным на мировом рынке.

– Какие меры принимаются для укрепления и увеличения группировки спутников связи?

– Во-первых, надо сказать о том, что продлен ресурс спутника «Kazsat-2». Его срок службы, благодаря профессионализму инженеров ЦКС «Акколь», которые успешно выполняют весь комплекс мероприятий по эксплуатации космической системы связи, увеличен до конца 2026 года. Что касается спутника «Kazsat-3», то срок его эксплуатации завершится в 2029 году.

В данное время, в соответствии с Концепцией развития компании на ближайшие 10 лет, до 2032 года, наши специалисты приступили к работам по созданию нового геостационарного спутника для нашей страны.

– Какие новые, перспективные проекты рассматривает сегодня РЦКС?

– Главой государства была поставлена задача преодоления цифрового неравенства казахстанцев, обеспечения связью труднодоступных районов, сельских жителей. В связи с этим, нашему предприятию поручено обеспечить интернетом более 500 сельских населенных пунктов. Работа в этом плане ведётся.

В этом году исполняется 10 лет центру космической связи «Коктерек». Наличие этого собственного резервного комплекса управления позволяет РЦКС не только экономить большие суммы за счет резервирования работы спутников, но и развивать дополнительные технические возможности предоставления услуг потребителям. Речь идет о работе нашего спутникового Телепорта и развитии его новых услуг на базе ЦКС «Коктерек».

О международном сотрудничестве. Мы предоставляем услуги не только на территории Республики Казахстан, но и обеспечиваем экспорт продукции. Есть первые результаты в этом плане с нашими соседями – Кыргызстаном, Таджикистаном.

Рассматриваем вопросы сотрудничества с международными глобальными проектами космической связи, таких, как Starlink, One Web, O3b Mpower. Но задача номер один – это развитие казахстанской спутниковой группировки.

Фото: РЦКС





Если в целом говорить о вкладе РЦКС языком цифр, то это 100% охват рынка спутников связи, работающих на территории Казахстана, более 15 000 земных станций, это полное телевещание страны через национальные спутники связи, новое спутниковое телевидение «Отау ТВ» для всех регионов страны, доступ к сети Интернет.

Начиная с 2011 года, нашим предприятием получен доход порядка 52 млрд тенге по оказанию услуг предоставления транспондерной ёмкости космических аппаратов серии «Kazsat». АО «РЦКС» ежегодно осуществляет выплаты дивидендов в бюджет, за последние 5 лет в бюджет государства перечислено порядка 2,5 млрд тенге.

Космическая система связи и вещания «Kazsat» работает в штатном режиме. Главной ценностью нашего предприятия, который 19 лет назад создал и все эти годы успешно ведёт эксплуатацию спутниковой системы связи и вещания страны, это – отличные специалисты, 90% которых являются ветеранами коллектива. Люди, которые понимают, что быть на связи с космосом – это дело государственной важности.

– Спасибо за интервью!