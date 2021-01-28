«Спутник V» - вакцина, которая позволит сформировать длительный иммунитет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции. Если в первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, то во втором - эта цифра удвоится до 4 млн человек. На начальном этапе будет использоваться российская вакцина «Спутник V». Производство этой вакцины также начато и в Казахстане. Что известно о вакцине, почему важна вакцинация населения, и что говорят об этом ведущие ученые, читайте в материале МИА «Казинформ».

«Спутник V» - вакцина, на приобретение которой поступили заявки от более чем 50 стран

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 91,4% подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований. Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 100%. Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи. Центр является ведущим в своей сфере исследовательским учреждением в мире.

В ближайшие две недели число стран, зарегистрировавших «Спутник V», превысит два с половиной десятка, в дополнение к 14 странам, которые ее уже зарегистрировали. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран.

Также был организован международный научный экспертный совет по вакцине «Спутник V», в который вошли лучшие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии. Ученые совета «Спутник V» говорят о лучших результатах российской вакцины в сравнении с другими препаратами на схожей платформе.

Вакцина представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть протеин S - белок оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела. Вакцина не содержит коронавирус, вызывающий COVID-19, поэтому заболеть после прививки невозможно.

Высоко оценил роль российской вакцины в борьбе с пандемией COVID-19 генсек ООН. Антониу Гутерриш выразил мнение, что российский препарат может сыграть важную роль в борьбе с пандемией, а также использоваться в миссиях ООН. Для этого он должен пройти сертификацию ВОЗ. Сейчас идет вторая стадия рассмотрения заявки.

Также старший аналитик в области фармацевтики агентства Bloomberg Сэм Фазели отмечает в своем материале о российской вакцине «Спутник V», что, изучив имеющиеся данные о вакцине, есть основания быть уверенным в ее эффективности.

Почему необходимо привиться

Ситуация с пандемией корона вируса во всем мире остается напряженной. Число заболевших 100 млн человек, погибли более 2 млн. Появился новый штамм КВИ. Ученые заявляют, что вакцинирование поможет остановить рост инфицирования коронавирусом и выправить эпидемиологическую ситуацию.

На данный момент на лечение коронавируса нет действенного препарата – все лечение симптоматическое, поэтому вакцинация может быть единственным решением в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Как отметила профессор Куляш Курманова, население России и ряда стран мира получают прививку от коронавируса. Вакцина от КВИ переносится удовлетворительно, при соблюдении правил прививки побочные эффекты наблюдаются крайне редко. Она подчеркнула, что необходима вакцинация населения нашей страны.

Стоит отметить, что в мире вакцинация достигла свыше 80 млн введенных доз. Лидеры США, Китай и Великобритания. В США используются вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna, в Великобритании BioNTech/Pfizer, Oxford/AstraZeneca, в Китае Sinopharm, Sinovac.

Массовая вакцинация «Спутник V» в России началась с 18 января. В Казахстане вакцинация начнется 1 февраля.

Двукратная схема введения «Спутник V» позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.

В Казахстане первый этап вакцинации против коронавируса вакциной «Спутник V» будет осуществляться за счет государства. Уже составлен график поставки вакцин на рынок по Карагандинскому фармкомбинату. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации.

Что нужно знать о противопоказаниях

Вакцина «Спутник V» имеет свои противопоказания:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет и старше 65 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности);

- противопоказания для введения компонента II: тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины.

Также препарат необходимо применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек; выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет); тяжелых заболеваниях системы кроветворения; эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС; заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца); первичных и вторичных иммунодефицитах; аутоиммунных заболеваниях; заболеваниях легких, астме и ХОБЛ; у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями, атопией, экземой; злокачественных новообразованиях, включая злокачественные заболевания крови.