«Спутник V» позволит обеспечить полноценный иммунный ответ организма - профессор Гинцбург

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Вакцинация от коронавирусной инфекции позволит исключить риск повторного заболевания на протяжении длительного времени. Об этом в интервью казахстанским СМИ рассказал директор НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи, академик РАН, профессор Александр Гинцбург, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

А. Гинцбург отметил, что у «Спутника V» такие побочные эффекты, которые ничем не отличаются от всех основных вакцин, перечисленных в национальных календарях профилактических прививок многих стран. Все они описаны в инструкции к препарату.

«Это возможность поднятия температуры максимально до 38 градусов в течение полутора-двух суток, это боль в месте инъекции. Это некоторые мышечные боли, иногда головная боль, которые сами проходят с температурой. Если человек чувствует дискомфорт, то с помощью одной таблетки парацетамола эта проблема, как правило, решается. Такие неприятные ощущения по той выборке, которая на сегодня существует, возникают, как правило, у 15-16 процентов вакцинированных, остальные 85 процентов не ощущают никакого дискомфорта», - рассказал директор центра.

Он также добавил, что все сотрудники НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи получили вакцину в 2020 году, так как некоторым из них проходится работать в «красной зоне», непосредственно с возбудителем COVID-19.

Говоря об антителах, А. Гинцбург отметил, что следует различать продолжительность иммунного ответа, когда человек переболел, и их эффективностью после вакцинации.

«Это две разные вещи. Когда люди переболевают коронавирусом, если они переболевают в легкой форме, то есть по аналогии с гриппозной инфекцией, что называется «на ногах» и когда человек фактически не обращается к врачу, то никаких антител, более-менее длительно циркулирующих в организме, не образуется», - отметил он.

«Когда человек переболевает в тяжелой форме, с частичным поражением легких и высокой температурой, то антитела образуются. Но, как показали последние исследования, примерно в 10-15 процентах случаев при этом образуются в организме тяжело переболевших антитела к таким белкам как интерферон. Поэтому они блокируют антитела к этим интерферонам, которые необходимы для полноценного иммунного ответа, в том числе для образования клеток памяти. Поэтому надеется на то, что у тяжело переболевших будут длительные клетки памяти не приходится, что уже видно на некоторых случаях, которые фиксируются в мире с возможностью повторного заболевания коронавирусом у тяжело переболевших», - сказал А. Гинцбург.

Он также отметил, что в возрастном отношении «Спутник V» формальные ограничения позволяют применять препарат для лиц старше 18 и до 60 лет. Но уже сейчас проводятся клинические испытания для лиц старше 80 лет.

Ученый также добавил, что в перспективе НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи также намерен заняться разработкой препаратов, не только направленных на выработку антител, но и блокирующих размножение вирусов в организме. Эта работа, как ожидается, начнется после соответствующего государственного задания Минздрава РФ.