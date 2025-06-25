Спустя три года: казахстанский бензин продолжают вывозить в Кыргызстан

Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики в официальном запросе корреспондента проинформировала о проводимых мероприятиях по пресечению незаконного перемещения ГСМ через государственную границу Казахстана и Кыргызстана для последующей реализации на территории КР.

— За период с 1 января по 31 мая 2025 года налоговой службой из нелегального оборота изъято 180 561 литр бензина и дизельного топлива у 74 субъектов, что в сравнении с аналогичным периодом 2024 года больше на 10 813 литров топлива. В целях усиления контроля за оборотом бензина и дизельного топлива в Кыргызской Республики постановлением Кабинета Министров КР «О введении маркировки топлива» от 4 июля 2024 года № 361, с 1 октября 2024 года введена обязательная маркировка топливным маркером бензина и дизельного топлива, а с 1 января 2025 года введен запрет на оборот остатков немаркированного топлива, — отметили в ведомстве.

По данным ГНС КР, в соответствии с внесенными в текущем году поправками в законодательство в сфере налогообложения увеличен административный штраф за оборот немаркированного топлива с 65 тысяч сом до 80 тысяч сом, а также снижен порог наступления уголовной ответственности со 100 тысяч сом до 50 тысяч сом стоимости подакцизной продукции.

Ранее сообщалось, что на приграничной территории Кыргызстана продолжается реализация контрабандного казахстанского бензина. В марте 2023 года в Чуйской области КР были задержаны 36 водителей за незаконный перевоз и реализацию топлива из Казахстана. Отмечается, что транспортировка ГСМ осуществляется путем установки дополнительных баков на транспортных средствах либо увеличения объемов имеющихся топливных баков.