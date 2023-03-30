ГСМ из Казахстана продолжают вывозить в Кыргызстан

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Чуйской области Кыргызской Республики за незаконный перевоз и реализацию казахстанского топлива задержаны 36 водителей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ГУОБДД МВД КР.

По полученной информации, транспортировка ГСМ осуществлялась путем установки дополнительных баков на транспортных средствах с дальнейшей продажей его на обочинах дорог.

В результате спецрейда задержаны 36 водителей 29 легковых автомашин и 7 пассажирских автобусов. Весь автотранспорт водворен на специализированную штрафстоянку, водители оштрафованы на сумму 5500 сомов.

Отмечается, что с начала текущего года сотрудниками ГУОБДД выявлено 24 тонны незаконно вывезенного и реализованного топлива.

Ранее сообщалось, что на приграничной территории Кыргызстана продолжается реализация контрабандного казахстанского бензина.