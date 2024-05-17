Спустя 32 года восстановят аварийную насосную станцию в Алматы

В Алматы реконструируют аварийную насосную станцию водоснабжения, расположенную на улице Волховской, передает корреспондент агентства Kazinform.

Построенная в 1987 году насосная станция обеспечивает питьевой водой четыре многоэтажных жилых дома, где проживают более 500 жителей.

Фото: акимат Алматы

— Сейчас основная насосная станция не функционирует, отсутствие ремонта на протяжении 32 лет довело объект до аварийного состояния. На данный момент работает лишь резервный насос, изношенный на 90%, — сообщили в пресс-службе акимата города.

Фото: акимат Алматы

По поручению акима Алматы Ерболата Досаева было проведено обследование насосной станции и определена сметная стоимость аварийно-восстановительных работ. Работы планируется начать ориентировочно в июне этого года.

Фото: акимат Алматы

— Аким Алматы поручил незамедлительно заняться реконструкцией объекта, обеспечивающего жизнедеятельность жителей и по завершении работ передать насосную станцию на баланс ГКП «Алматы Су», сделав ее частью городской системы, — добавили в акимате.

Фото: акимат Алматы

В 2023 году в Алмалинском районе решили проблему еще двух аналогичных аварийных объектов. Впервые за 26 лет была полностью реконструирована насосная станция водоснабжения на улице Айтиева, 13. Аварийно-восстановительные работы проведены на насосной станции водоотведения и водоснабжения МЖК «Панорама». Стабильным и качественным водоснабжением обеспечены порядка 1600 абонентов.