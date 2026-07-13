Спрос на пенсионные аннуитеты вырос в Казахстане после повышения ПМД

После повышения порогов минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений на жилье и лечение казахстанцы стали значительно чаще переводить средства в страховые компании для оформления пенсионного аннуитета, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно данным ЕНПФ, с 1 января по 1 июня 2026 года было исполнено 45 843 выплаты для перевода пенсионных накоплений в страховые организации на общую сумму 199,91 млрд тенге.

При этом сразу после повышения порогов минимальной достаточности динамика заметно ускорилась.

— В первые 10 дней после повышения ПМД — с 5 по 15 июня количество выплат составило 6345 на общую сумму 34,02 млрд тенге. Для сравнения, за аналогичный период прошлого месяца — с 5 по 15 мая было осуществлено 2 984 выплаты на общую сумму 12,07 млрд тенге, — сообщили в ЕНПФ в ответ на запрос агентства.

В Едином накопительном пенсионном фонде отметили, что в 2024 году фонд исполнил 62 592 заявления на перевод пенсионных накоплений в страховые компании на общую сумму более 394,5 млрд тенге. В 2025 году этот показатель вырос до 91 238 заявлений, а объем переведенных средств составил порядка 427 млрд тенге.

Вместе с тем в фонде отмечают: несмотря на рост интереса к пенсионным аннуитетам, уровень осведомленности казахстанцев о таком механизме остается сравнительно невысоким.

— По результатам ежегодного социологического исследования, проведенного ЕНПФ совместно с независимой исследовательской компанией, в 2025 году лишь 29% респондентов правильно ответили на вопрос о возможности перевода пенсионных накоплений в страховую компанию при достижении определенного возраста и наличии достаточной суммы. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял около 22%, — сообщили в ЕНПФ.

При этом страховые выплаты как один из источников пенсионного обеспечения назвали лишь 2,6% участников опроса. Четыре года назад этот показатель составлял 1,03%.

Пенсионный аннуитет — это договор между вкладчиком и страховой организацией, который позволяет получать пожизненные ежемесячные выплаты за счет пенсионных накоплений.

Сегодня казахстанцы могут выбрать один из нескольких вариантов получения пенсионных выплат:

— получать выплаты по графику непосредственно из ЕНПФ до полного исчерпания накоплений;

— перевести часть или все средства в страховую компанию и получать пожизненные выплаты;

— использовать комбинированный вариант, совмещая оба механизма.

Для оформления выплат через страховую организацию заключается договор пенсионного аннуитета.

О новых порогах достаточности на 2026 год в Казахстане читайте здесь.