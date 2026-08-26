Спрос на дома престарелых растет в Турции

Доля населения Турции в возрасте 65 лет и старше достигла 11,1%, а спрос на места в домах престарелых особенно вырос в крупных городах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Старение населения Турции приводит к росту потребности в услугах по уходу и размещению пожилых людей. По данным Института статистики Турции (TÜİK), доля граждан в возрасте 65 лет и старше достигла 11,1% от общей численности населения.

Министр по делам семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир Гёкташ сообщила, что в 178 государственных домах престарелых и центрах ухода и реабилитации обслуживаются 15 263 человека. Кроме того, в стране работают 290 частных домов престарелых и еще 18 учреждений, принадлежащих другим государственным организациям.

По словам министра, средний возраст людей, обращающихся в дома престарелых, составляет 78 лет. Власти планируют расширять существующие мощности: шесть новых учреждений общей вместимостью 710 человек уже запланированы, еще 24 объекта находятся на стадии строительства. Ожидается, что 14 из них будут завершены в 2027 году. Еще для 26 домов престарелых ведутся проектно-изыскательские работы.

Гёкташ отметила, что очереди особенно заметны в крупных городах и отдельных учреждениях. На сроки ожидания влияют предпочтения пожилых людей. В частности, это желание жить в одноместных комнатах, сохранять привычный рацион и климатические условия, а также оставаться в городе, где они родились и выросли.

Министерство намерено увеличить число дневных центров, которые позволяют пожилым людям получать необходимую поддержку, не разрывая связи со своим социальным окружением. В долгосрочной перспективе власти также планируют расширять альтернативные модели ухода на уровне местных сообществ.

Ранее мы писали, что TÜİK опубликовал свежие данные о возрастной структуре населения Турции.