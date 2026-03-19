Спрос на загранпаспорта для детей вырос в Шымкенте

Родители активно оформляют документы несовершеннолетним, чтобы избежать проблем при выезде. За первые два месяца года в Шымкенте выдали 23 тысячи детских паспортов. Для сравнения, за весь 2025 год оформили 132 тысячи таких документов.

В госкорпорации «Правительство для граждан» напоминают, что паспорт для выезда за пределы страны обязателен для каждого гражданина, независимо от возраста. Оформить его можно с рождения.

— Родителям нужно обратиться в любой ЦОН, принести свидетельство о рождении ребенка, удостоверение личности и оплатить госпошлину. При подаче заявления обязательно присутствие одного из родителей, — пояснила PR-менеджер филиала Алтынай Татаева.

Стоимость загранпаспорта для несовершеннолетних казахстанцев составляет четыре МРП. В 2026 году это 17 300 тенге. Оформление занимает до 15 рабочих дней. При необходимости паспорт выдают быстрее — за один или три дня при доплате за срочность.

Некоторые категории освобождены от оплаты. Бесплатно документ получают дети-сироты, дети с инвалидностью и дети без попечения родителей. Также госпошлину не платят обладательницы подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Отдельное внимание специалисты обращают на внешний вид детей. Они быстро меняются, из-за чего на границе все чаще возникают вопросы к фотографиям в документах.

В таких случаях паспорт рекомендуют заменить заранее, даже если срок его действия еще не истек. Паспорт детям до 12 лет выдают на пять лет, с 12 до 16 лет — на 10 лет.

Напомним, с начала года в Казахстане увеличили месячный расчетный показатель до 4 325 тенге. Это повлияло на стоимость госуслуг, включая оформление паспортов.