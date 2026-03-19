Спрос на загранпаспорта для детей вырос в Шымкенте
Сезон поездок и ужесточение контроля на границе резко увеличили поток заявлений. Без собственного паспорта ребенка за пределы страны не выпустят, передает корреспондент агентства Kazinform.
Родители активно оформляют документы несовершеннолетним, чтобы избежать проблем при выезде. За первые два месяца года в Шымкенте выдали 23 тысячи детских паспортов. Для сравнения, за весь 2025 год оформили 132 тысячи таких документов.
В госкорпорации «Правительство для граждан» напоминают, что паспорт для выезда за пределы страны обязателен для каждого гражданина, независимо от возраста. Оформить его можно с рождения.
— Родителям нужно обратиться в любой ЦОН, принести свидетельство о рождении ребенка, удостоверение личности и оплатить госпошлину. При подаче заявления обязательно присутствие одного из родителей, — пояснила PR-менеджер филиала Алтынай Татаева.
Стоимость загранпаспорта для несовершеннолетних казахстанцев составляет четыре МРП. В 2026 году это 17 300 тенге. Оформление занимает до 15 рабочих дней. При необходимости паспорт выдают быстрее — за один или три дня при доплате за срочность.
Некоторые категории освобождены от оплаты. Бесплатно документ получают дети-сироты, дети с инвалидностью и дети без попечения родителей. Также госпошлину не платят обладательницы подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа».
Отдельное внимание специалисты обращают на внешний вид детей. Они быстро меняются, из-за чего на границе все чаще возникают вопросы к фотографиям в документах.
В таких случаях паспорт рекомендуют заменить заранее, даже если срок его действия еще не истек. Паспорт детям до 12 лет выдают на пять лет, с 12 до 16 лет — на 10 лет.
Напомним, с начала года в Казахстане увеличили месячный расчетный показатель до 4 325 тенге. Это повлияло на стоимость госуслуг, включая оформление паспортов.