Спрос на выпускников в сфере ИИ вырос почти на 50% в Китае

В Китае за первые пять месяцев этого года спрос на выпускников вузов со специализацией в области искусственного интеллекта (ИИ) увеличился на 47,3%, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily.

Согласно отчету рекрутинговой платформы Maimai, из-за взрывного спроса на ярмарках вакансий доля связанных с ИИ позиций для выпускников за год подскочила с 26,41% до 37,56%. Теперь почти четыре из десяти предложений о работе для молодых специалистов требуют навыков взаимодействия с ИИ.

Сотрудник отдела кадров технологического гиганта Alibaba отметил, что главным трендом текущего сезона является масштабное расширение спроса на специалистов по ИИ.

— Более 80% наших вакансий для выпускников теперь связаны с ИИ. Сюда входят такие передовые направления, как большие языковые модели, мультимодальный ИИ, ИИ-инфраструктура и прикладные приложения, — пояснил HR-специалист.

В отчете Maimai указывается, что работодатели в первую очередь ищут специалистов с магистерской степенью. В топ наиболее востребованных компетенций также вошли разработка ИИ-агентов, машинное обучение и мультимодальный ИИ.

Данные рекрутинговой платформы Zhaopin.com показывают, что спрос на ИИ-специалистов вышел далеко за пределы цифровой экономики. За первые пять месяцев года каждая пятая вакансия (21%) для молодых ИИ-инженеров была открыта в сфере высокотехнологичного оборудования и умного производства.

— Искусственный интеллект больше не ограничивается разработкой софта или микросхем. Технологии массово внедряются в промышленность, становясь базой для всей производственной цепочки, — подчеркнул представитель платформы.

Ранее сообщалось, что ИИ стал одной из самых востребованных специальностей в вузах Китая.