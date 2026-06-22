ИИ стал одной из самых востребованных специальностей в вузах Китая

К июню 2026 года программы бакалавриата по ИИ запустили уже более 600 университетов страны, тогда как в 2018 году их было всего 35, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily .

Стремительный рост числа программ объясняется национальной стратегией и высоким спросом на рынке. В апреле Министерство образования совместно с другими госорганами КНР утвердило комплексный план действий, направленный на масштабную подготовку кадров, внедрение инноваций, развитие инфраструктуры и создание полноценной экосистемы ИИ.

Согласно документу, искусственный интеллект станет обязательным базовым курсом во всех вузах Китая. В обновленный национальный каталог специальностей бакалавриата вошли 38 новых направлений, включая «ИИ для бизнеса» и «воплощенный интеллект».

Университеты не просто открывают новые кафедры, а перестраиваю учебный процесс вокруг ИИ. В исследовательском институте MyCOS отметили, что вузы часто не начинают с нуля. Они берут уже работающие программы по информатике, большим данным и автоматизации и объединяют их в новые ИИ-направления.

Эксперты ожидают, что в долгосрочной перспективе спрос на кадры по-прежнему будет опережать предложение. Согласно прогнозу McKinsey & Company, к 2030 году дефицит ИИ-специалистов в Китае может достичь 4 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что Китай запустил крупнейший ИИ-кластер для научных исследований.



