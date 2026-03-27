Спрос на рубли в обменниках Казахстана стал положительным впервые за полтора года

Аналитики отмечают, что клиенты купили рубли в большем объеме, чем продали, и покупки превысили продажи как раз на указанную сумму.

— Чистый спрос на наличные рубли в обменниках вышел в положительную зону впервые с осени 2024 года. В последнее время, в течение предыдущих 14 месяцев, чистый спрос на рубли стабильно оставался отрицательным и ставил антирекорды. Последний раз в плюсе показатель был еще в ноябре позапрошлого года, — говорится в публикации.

По регионам самый значительный чистый спрос фиксируется в Карагандинской области, ВКО и Акмолинской области, притом что отрицательных значений здесь по крайней мере с 2020 года в принципе не фиксировалось.

В Алматы и Астане нетто-продажи обменниками по-прежнему в минусе, но при этом тоже сместились уже ближе к положительной зоне, что тоже способствовало общему результату, добавляют аналитики.

Резкого колебания курса рубля при этом не фиксировалось, хотя в феврале он и был ниже, чем в январе (6,45 против 6,5 тенге).

Чистый спрос на доллар сложился в размере 136 миллиардов тенге, что номинально на 9% меньше, чем было в январе, и на 22% меньше, чем в феврале 2025 года.

— При этом нужно напомнить, что в конце 2025 года по доллару фиксировались повышенные значения спроса, то есть, теоретически, отчасти он мог быть уже реализован. Что же касается курса, то он в феврале был более выгодным по сравнению с январем — на 2,3%, — говорится в публикации.

Чистый спрос на евро в прошлом месяце достиг 10,5 миллиарда тенге, что номинально на 27% больше, чем в январе, но сразу на 68% ниже относительно несколько повышенных объемов годовой давности.

К евро тенге в прошлом месяце, опять же, укреплялся: европейская валюта в феврале теряла 1,5% по сравнению с январем.

