    14:31, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан вошел в ТОП-50 экономик мира

    Согласно данным о ВВП 50 крупнейших экономик мира и среднегодовому темпу роста реального ВВП за период с 2000 по 2025 год, Казахстан стал единственной страной Центральной Азии, вошедшей в топ-50 крупнейших экономик мира. Кроме того, Казахстан вошел в пятерку стран-лидеров по среднегодовому темпу роста реального ВВП, передает агентство Kazinform. 

    Казахстан вошел в ТОП-50 экономик мира
    Фото: Visual Capitalist

    Об этом свидетельствуют данные МВФ, опубликованные порталом Visual Capitalist 5 января.

    С экономикой, оцениваемой в 30,6 триллиона долларов, Соединенные Штаты остаются бесспорным мировым экономическим гигантом, и ожидается, что они сохранят это лидерство в течение многих лет.

    В пятерку крупнейших экономик также вошли Китай, Германия, Япония и Индия.

    Несмотря на доминирование США, многие страны, в том числе Казахстан, превосходят их по темпам роста и динамике развития. За последние 25 лет средний годовой темп роста реального ВВП Соединенных Штатов составлял 2,1%. В то время как Китай с 2000 года демонстрирует рост реального ВВП в среднем на 8% в год.

    По итогам периода 2000–2025 годов Казахстан наряду с Китаем, Индией, Вьетнамом и Бангладеш вошел в пятерку стран-лидеров по среднегодовому темпу роста реального ВВП, который составил 5,6%. 

    Ранее сообщалось, что номинальный ВВП Казахстана вырастет до 230 трлн тенге в 2028 году. 

