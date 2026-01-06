Казахстан вошел в ТОП-50 экономик мира

Об этом свидетельствуют данные МВФ, опубликованные порталом Visual Capitalist 5 января.

С экономикой, оцениваемой в 30,6 триллиона долларов, Соединенные Штаты остаются бесспорным мировым экономическим гигантом, и ожидается, что они сохранят это лидерство в течение многих лет.

В пятерку крупнейших экономик также вошли Китай, Германия, Япония и Индия.

Несмотря на доминирование США, многие страны, в том числе Казахстан, превосходят их по темпам роста и динамике развития. За последние 25 лет средний годовой темп роста реального ВВП Соединенных Штатов составлял 2,1%. В то время как Китай с 2000 года демонстрирует рост реального ВВП в среднем на 8% в год.

По итогам периода 2000–2025 годов Казахстан наряду с Китаем, Индией, Вьетнамом и Бангладеш вошел в пятерку стран-лидеров по среднегодовому темпу роста реального ВВП, который составил 5,6%.

Ранее сообщалось, что номинальный ВВП Казахстана вырастет до 230 трлн тенге в 2028 году.