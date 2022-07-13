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Спрос на пшеницу и муку растет на мировом рынке
13 Июля 2022 16:45

Спрос на пшеницу и муку растет на мировом рынке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние три года среднегодовой объем экспорта зерна и муки в зерновом эквиваленте составил около 9 млн тонн. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние три года среднегодовой объем экспорта муки и зерна в зерновом эквиваленте составил около 9 млн тонн. По данным КТЖ, по состоянию на 10 июля, экспорт зерна и муки составил 4,9 млн тонн в зерновом эквиваленте. В частности, увеличение спроса на пшеницу и муку на мировом рынке в связи с геополитической ситуацией в России и Украине способствовало росту экспорта этой продукции», - отмечается в ответе ведомства агентству «Казинформ».

По данным Министерства, несмотря на введенные ограничения и снижение урожайности в связи с прошлогодней засухой, темпы экспорта пшеницы и муки на рынках, где традиционно реализуется продукция, сохранятся.

Ранее сообщалось, что Казахстан прорабатывает пути выхода на новые рынки стран Европейского союза по экспорту зерна.

Традиционными импортерами казахстанской пшеницы и муки являются страны Средней Азии и Афганистан. Министерство сельского хозяйства РК ведет соответствующую работу по увеличению объемов экспорта в Китай, страны Кавказа (Азербайджан, Грузия), Пакистан, Турцию, Иран, а также по открытию рынков ЕС.

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Автор:
Корреспондент
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