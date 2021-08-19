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Спрос на готовую продукцию ухудшился - эксперт

19 Августа 2021 11:04
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Спрос на готовую продукцию ухудшился - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По результатам проводимого Национальным Банком опроса предприятий, во II квартале 2021 года отмечено некоторое ухудшение ситуации со спросом на готовую продукцию во всех отраслях, кроме горнодобывающей промышленности и отрасли транспорта и складирования. Об этом рассказал директор департамента денежно-кредитной политики НБ РК Жандос Шаймарданов, передает МИА «Казинформ».

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«Замедление темпов роста спроса отмечено в обрабатывающей промышленности, торговле, строительстве. В сельском хозяйстве показатель спроса перешел в негативную зону. В III квартале 2021 года рост спроса ожидается только в сельском хозяйстве, тогда как в других отраслях возможно замедление или снижение роста.

Ускорение темпов роста цен на сырье и материалы, готовую продукцию во II квартале 2021 года отмечено во всех отраслях. В III квартале 2021 года ожидается замедление темпов роста цен.

По всем рассматриваемым отраслям отмечено увеличение объемов производства, диффузионный индекс перешел в область роста. Наибольший рост отмечен в обрабатывающей промышленности. В III квартале 2021 года ожидается, что темп роста в отраслях замедлится.

По-прежнему сохраняется высокий уровень значимости конкуренции практически во всех отраслях. Наиболее подверженными влиянию рыночной конкуренции являются предприятия торговли, где 40,1% предприятий ощущают влияние конкуренции на их бизнес. В обрабатывающей промышленности доля таких предприятий достигает 31,6%, в транспорте – 25,6%, в строительстве – 24,9%. Наименьшая доля отмечена в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности (18,2% и 16,1% соответственно).

Для значительной части предприятий (37,9%) главным препятствием, сдерживающим их деловую активность, является неудовлетворенность состоянием экономики Казахстана. При этом обрабатывающая промышленность и торговля испытывают существенные проблемы со спросом на продукцию (30,9% и 27,6% соответственно), предприятия сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности отмечают нехватку квалифицированных кадров (26,8% и 25,2% соответственно).

В следующие 12 месяцев по всем отраслям финансирование сохранится в основном в прежних объемах, при этом наибольшее увеличение финансирования планируется в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности, наименьшее – в торговле и строительстве.

Всего в опросе приняли участие более 2,6 тысячи предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, транспорта и складирования», - заключил Жандос Шаймарданов.


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#Нацбанк Казахстана   #Промышленность   #Экономика  
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