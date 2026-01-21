РУ
    19:14, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Спрос на автогаз в Атырауской области достигает 12-13 тысяч тонн в месяц

    Для обеспечения внутреннего рынка Атырауской области ежемесячно требуется автомобильный газ в объеме порядка 12-13 тысяч тонн, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Спрос на автогаз в Атырауской области достигает 12-13 тысяч тонн в месяц
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Между тем Министерство энергетики Республики Казахстан на январь текущего года выделило региону 7 110 тонн сжиженного нефтяного газа. В дальнейшем, с целью недопущения дефицита на рынке, был инициирован вопрос о дополнительном выделении топлива.

    Соответствующую информацию распространило Управление энергетики и ЖКХ Атырауской области. Отмечается, что данный вид топлива в полном объёме был доставлен на автогазозаправочные станции региона через 35 компаний, осуществляющих транспортировку газа.

    Как сообщается, в 2024 году количество автотранспортных средств, использующих газ в качестве топлива, составляло 20 тысяч единиц. В 2025 году этот показатель увеличился и достиг 27 тысяч автомобилей.

    — В целях снижения дефицита на рынке, в соответствии с запросом акимата Атырауской области, со стороны министерства в январе, помимо основного объёма, было дополнительно выделено 2 000 тонн сжиженного газа. Кроме того, согласно утверждённому плану, на февраль текущего года предусмотрено 6 667 тонн, а на март — 6 910 тонн сжиженного нефтяного газа, — сообщила главный специалист Управления энергетики и ЖКХ Атырауской области Анар Ахметова.

    Ранее мы сообщали о ценах на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Казахстане.

