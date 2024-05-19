Спрос будет жесткий! – аким Карагандинской области проверил Шахтинскую ТЭЦ

В этом году на ТЭЦ в Шахтинске запланированы текущие и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования. Работы проведут и в центральной котельной поселка Шахан. О графике ремонта и текущей ситуации доложили акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава региона провел совещание с руководством станции и подрядчиками.

- Надо добросовестно все ремонтировать. Спрос будет жесткий! Второй год выделяем средства, чтобы нашу ТЭЦ привести в порядок. Все делаем, чтобы жители не мерзли зимой. А приходят недобросовестные подрядчики, и вся работа проваливается, – сказал Ермаганбет Булекпаев.

О планах по ремонту доложил директор ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» Алтай Елжасов.

- Средства на ремонтную кампанию выделены. Графики утверждены, задачи поставлены. Начали ремонтные работы своими силами. Также проведён ряд конкурсов, заключены договоры, подрядчики приступили к работам. По двум турбинам планируем закончить работы к июлю. Также подписаны договоры по ремонту бойлеров. На ремонты трех котлов конкурсы объявлены, в мае будет вскрытие конвертов, – сообщил Алтай Елжасов.

Фото: акимат Карагандинской области

В Шахтинске также будут менять внутриквартальные и магистральные тепловые сети. Кроме того, в целях снижения потерь запланировано восстановление теплоизоляции.

В котельной посёлка Шахан проведут ремонт реактора второго котла, замену отдельных элементов поверхностей нагрева котлов и другие работы.

Кроме того, решают вопрос с поставкой угля. По словам Алтая Елжасова, ведутся переговоры с разрезом «Молодежный» и уже прошел пробный розжиг угля, получены положительные результаты.

Фото: акимат Карагандинской области

Также в качестве альтернативы рассматривается вариант использования угля Экибастузского месторождения.

Ермаганбет Булекпаев поручил соблюдать утвержденный график работ, ответственно подойти к ремонту.

В ближайшее время здесь пройдет еще одно совещание с подрядчиками, контроль будет постоянным, подчеркнул он.