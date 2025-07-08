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    17:30, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Справку с места службы для сотрудников Нацгвардии теперь можно получить онлайн

    Новая услуга доступна на портале eGov.kz, передает агентство Kazinform со ссылкой на eGov.kz.

    Гвардейцы, флаг
    Фото: Нацгвардия РК

    Это позволяет оформить официальный документ всего за несколько минут. Это решение значительно упрощает процесс и позволяет сократить время на получение справки.

    — Услуга предоставляется бесплатно и доступна только для действующих сотрудников Национальной гвардии МВД РК. Если при заполнении заявки данные о месте службы сотрудника подтверждаются, справка формируется автоматически и будет доступна для скачивания на статусной странице заявки, — говорится в сообщении электронного правительства.

    В случае если заявитель не числится в рядах НГ РК, система выдает отказ с указанием причины. Документ действителен 10 календарных дней.

    Напомним, 26 мая этого года в стране запустили пилотный проект по оказанию госуслуги «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан» в онлайн-формате. Как казахстанцы могут получить удостоверение личности онлайн — в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Нацгвардия Цифровизация
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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