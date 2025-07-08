Справку с места службы для сотрудников Нацгвардии теперь можно получить онлайн

Это позволяет оформить официальный документ всего за несколько минут. Это решение значительно упрощает процесс и позволяет сократить время на получение справки.

— Услуга предоставляется бесплатно и доступна только для действующих сотрудников Национальной гвардии МВД РК. Если при заполнении заявки данные о месте службы сотрудника подтверждаются, справка формируется автоматически и будет доступна для скачивания на статусной странице заявки, — говорится в сообщении электронного правительства.

В случае если заявитель не числится в рядах НГ РК, система выдает отказ с указанием причины. Документ действителен 10 календарных дней.

Напомним, 26 мая этого года в стране запустили пилотный проект по оказанию госуслуги «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан» в онлайн-формате. Как казахстанцы могут получить удостоверение личности онлайн — в материале агентства Kazinform.