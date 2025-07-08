Справку с места службы для сотрудников Нацгвардии теперь можно получить онлайн
Новая услуга доступна на портале eGov.kz, передает агентство Kazinform со ссылкой на eGov.kz.
Это позволяет оформить официальный документ всего за несколько минут. Это решение значительно упрощает процесс и позволяет сократить время на получение справки.
— Услуга предоставляется бесплатно и доступна только для действующих сотрудников Национальной гвардии МВД РК. Если при заполнении заявки данные о месте службы сотрудника подтверждаются, справка формируется автоматически и будет доступна для скачивания на статусной странице заявки, — говорится в сообщении электронного правительства.
В случае если заявитель не числится в рядах НГ РК, система выдает отказ с указанием причины. Документ действителен 10 календарных дней.
Напомним, 26 мая этого года в стране запустили пилотный проект по оказанию госуслуги «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан» в онлайн-формате. Как казахстанцы могут получить удостоверение личности онлайн — в материале агентства Kazinform.