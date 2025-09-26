РУ
    Справку о брачной правоспособности казахстанцы теперь могут получить онлайн

    Как оформить документ онлайн, рассказали в электронном правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    брак
    Фото: правительство для граждан, филиал г.Алматы

    Справка о брачной правоспособности – это документ, подтверждающий, что гражданин или гражданка не состоит в браке на момент выдачи документа и имеет право вступать в брак.

    Для оформления документа необходимо:

    - авторизоваться или зарегистрироваться на портале;
    - ⁠в разделе «Гражданам/Бизнесу» выбрать категорию «Семья»;
    - ⁠перейти в подраздел «Семейное положение» и выбрать услугу «Подача заявки на выдачу справки о брачной правоспособности»;
    - ⁠заполнить электронный запрос и подписать его.

    После подачи заявки в личном кабинете, в разделе «История получения услуг», появится уведомление о ходе обработки запроса.

    Справка формируется в течение установленного времени.

    Отметим, что казахстанцы смогут воспользоваться eGov, Aitu и eOtinish при нулевом или отрицательном балансе.

    Какие решения принял цифровой штаб по реализации поставленных Главой государства задач в сфере цифровизации – читайте в нашем материале

     

    Дамира Кеңесбай
