Справку о брачной правоспособности казахстанцы теперь могут получить онлайн
Как оформить документ онлайн, рассказали в электронном правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
Справка о брачной правоспособности – это документ, подтверждающий, что гражданин или гражданка не состоит в браке на момент выдачи документа и имеет право вступать в брак.
Для оформления документа необходимо:
- авторизоваться или зарегистрироваться на портале;
- в разделе «Гражданам/Бизнесу» выбрать категорию «Семья»;
- перейти в подраздел «Семейное положение» и выбрать услугу «Подача заявки на выдачу справки о брачной правоспособности»;
- заполнить электронный запрос и подписать его.
После подачи заявки в личном кабинете, в разделе «История получения услуг», появится уведомление о ходе обработки запроса.
Справка формируется в течение установленного времени.
Отметим, что казахстанцы смогут воспользоваться eGov, Aitu и eOtinish при нулевом или отрицательном балансе.
