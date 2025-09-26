Справку о брачной правоспособности казахстанцы теперь могут получить онлайн

Справка о брачной правоспособности – это документ, подтверждающий, что гражданин или гражданка не состоит в браке на момент выдачи документа и имеет право вступать в брак.

Для оформления документа необходимо:

- авторизоваться или зарегистрироваться на портале;

- ⁠в разделе «Гражданам/Бизнесу» выбрать категорию «Семья»;

- ⁠перейти в подраздел «Семейное положение» и выбрать услугу «Подача заявки на выдачу справки о брачной правоспособности»;

- ⁠заполнить электронный запрос и подписать его.

После подачи заявки в личном кабинете, в разделе «История получения услуг», появится уведомление о ходе обработки запроса.

Справка формируется в течение установленного времени.

Отметим, что казахстанцы смогут воспользоваться eGov, Aitu и eOtinish при нулевом или отрицательном балансе.

