Справедливая конкуренция должна стать главным требованием экономики Казахстана – Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин обозначил ряд задач, которые должно реализовать ведомство для претворения в жизнь инициатив Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных на заседании Мажилиса Парламента РК. По словам главы Агентства, в приоритете - выработка новых подходов к мерам господдержки предпринимательства, сокращение государственного участия в экономике Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На заседании Мажилиса Парламента Глава государства обозначил перед государственным блоком новые векторы политического, экономического и социального развития страны. В периметр задач Агентства по защите и развитию конкуренции входит выработка новых подходов к мерам господдержки предпринимательства, рынкам производства и реализации нефтепродуктов, порядку закупок национальных компаний, сокращению государственного участия в экономике Казахстана. Справедливая конкуренция должна стать главным требованием экономики Казахстана. И беспрецедентно важно обеспечить прозрачный и беспрепятственный доступ субъектам малого и среднего бизнеса к ключевым отраслям страны», - сказал глава Агентства по защите и развитию конкуренции.

Серик Жумангарин заверил, что вскоре Агентство совместно с уполномоченными органами предложит новые подходы к оказанию мер государственной поддержки предпринимательству. Часть из них, по словам спикера, уже легла в основу недавно принятого закона по развитию конкуренции. В частности, законом определены конкурентные принципы оказания мер государственной поддержки, антимонопольный мониторинг их соблюдения, установлены требования, критерии согласования государственных мер с АЗРК, при которых в первую очередь будут учитываться уровень концентрации товарного рынка, его монополизации, барьеры входа на рынок, доля малого, среднего предпринимательства, баланс рынка и уровень государственного участия, соблюдение конкурентного законодательства.

«На рынке нефтепродуктов будут предложены новые конкурентные условия функционирования товарных рынков и реализации ресурсов. Сегодня, в связи с чрезвычайным положением, в стране приостановлены биржевые торги, но не развитие биржевой торговли. Наши предложения будут включать проведение биржевых торгов нефтепродуктами в «жестких» рамках, исключающих любые ценовые манипуляции. Реализация нефтепродуктов вне биржи будет проводиться в рамках правил доступа к «ключевой мощности», определяющих порядок отбора контрагентов, оснований отказа в реализации», - отметил Серик Жумангарин.

По словам спикера, новые меры разрабатываются для ужесточения закупочных процедур фонда «Самрук-Казына», национальных компаний и расширения доступа к государственным и квазигосударственным закупкам малого и среднего бизнеса и новых субъектов рынка.

«В первую очередь, действующие порядки закупок будут пересмотрены на предмет исключения норм, ограничивающих конкуренцию, и сокращения оснований закупок из одного источника. Нормы по сокращению объема госзакупок из одного источника уже заложены в законе по развитию конкуренции. К слову, из действующих в законодательстве 52 оснований, позволяющих осуществлять прямой закуп, ограничено применение шести норм, две исключены. Разрабатываемые сегодня подходы включают децентрализацию закупок, формирование обязательного перечня товаров, закупаемых у микро-, малого предпринимательства, снижение или отмену пороговых требований для увеличения числа участников, отмену абонентских платежей за доступ к электронным системам и другие мероприятия, направленные на увеличение ценовой конкуренции. Также в законе заложено формирование исчерпывающего перечня и сокращение оснований для выделения государственных заданий. Это наиболее распространенная форма финансирования государственных компаний. Предлагаемый перечень позволит ограничить рост неконкурентного закупа товаров и заложить правовые основы для его дальнейшего сокращения», - считает глава АЗРК.

Серик Жумангарин заверил, что ведомство будет усиливать работу по выявлению картелей на государственных закупках, сейчас ведется работа над проектом решения по отмене моратория на проверки и антимонопольный контроль на торгах и закупках.

«Важнейшим направлением развития конкуренции является сокращение государственного участия в экономике страны. Для решения этой проблемы в закон по развитию конкуренции включена норма о проведении секторального анализа государственной собственности. Базовые критерии при секторальном подходе к отбору активов, подлежащих передаче в конкурентную среду, будут понятны и для общества, и для государственных органов. Это доля малого и среднего предпринимательства, частных инвестиций, оборот розничной торговли частных предпринимателей и другие. Эти показатели будут рассматриваться в административных границах нахождения объекта приватизации», - пояснил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции.

В рамках недавно принятого закона по развитию конкуренции ведомством жестко регламентированы условия создания и функционирования деятельности государственных и частных операторов. Это конкурсный отбор, ограниченный срок деятельности, согласование цен и запрет на осуществление неосновной деятельности. Глава Агентства заверил, что продолжится работа по сокращению числа уже созданных операторов и снижению регулируемых цен на их услуги.

«Развитие конкуренции - это комплексная экономическая политика, реализуемая всеми участниками экономических процессов, всем экономическим блоком государственного управления, ассоциациями предпринимателей и бизнес-сообществом. И от уровня развития конкуренции на рынках, определяющих экономическую эффективность страны, зависят конечные издержки казахстанского товаропроизводителя, конкурентоспособность национальной экономики», - добавил Серик Жумангарин.