Спортзал на месте долгостроя откроют в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию по меньшей мере восемь зданий, ранее отнесенных к объектам незавершенного строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области.

Вопрос объектов незавершенного строительства поднимался в акимате Павлодарской области еще в мае 2020 года. Тогда глава региона Абылкаир Скаков дал поручение разобраться с долгостроями, на опасность и неэстетичный вид которых обращают внимание властей жители региона. Так, была создана специальная рабочая группа по решению данной проблемы.

В настоящее время в трех городах области имеется 26 таких объектов: 15 – в Павлодаре, 6 – в Аксу и 5 – в Экибастузе. На владельцев нескольких объектов в Павлодаре поданы иски о принуждении к завершению строительства. В результате принятых мер собственник объекта по улице Сатпаева, 182 произвел полный снос строения, новым собственником планируется возведение многоквартирного жилого комплекса за счет средств частного инвестора; объект на Джамбульской, 15 признан самовольной постройкой и тоже подлежит сносу. Тем временем на 7 объектах возобновлена стройка, планируется, что уже в этом году они будут введены в эксплуатацию.

В марте этого года введен в эксплуатацию спортивный зал на улице Чокина, 38/1. Когда-то он тоже был в списке долгостроев, а скоро распахнет двери для будущих спортсменов. Владелица объекта Карлыгаш Мухтарова приобрела участок через аукцион в 2018 году и не могла завершить стройку из-за отсутствия финансирования.

«С прошлого года я начала осваивать земельный участок. Хочу выразить благодарность управлению градостроительного и земельного контроля Павлодарской области и акимату города Павлодара за оказание помощи в оформлении документов - от проекта до акта ввода в эксплуатацию. На сегодня я завершила строительство, планирую открыть спортивные секции для детей и подростков нашего города», - поделилась планами Карлыгаш Мухтарова.

Еще трое владельцев незавершенных объектов в Павлодаре готовятся приступить к ремонтным работам. Представитель одного из них – Ашот Есаян.

«В прошлом году приобретен объект по адресу улица Ломова, 32/1. На протяжении долгого времени не двигалось оформление документов по возведению данного здания. Мы обратились в управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области за консультацией и с просьбой оказать содействие в освоении данного земельного участка. В итоге мы разработали проектно-сметную документацию, получили разрешительные документы и приступили к строительству. В этом году планируем завершить строительство, закупить оборудование и открыть медицинский центр для жителей Павлодара и области», - рассказал замдиректора фирмы.

В Экибастузе по трем из пяти объектов незавершенного строительства собственники приступили к работам, по двум принято решение о сносе за счет собственных средств. В Аксу выявлены шесть объектов долгостроя, по ним ведется работа.