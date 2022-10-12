Спортсмены тюркских государств поборются за Кубок Азии

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 29 октября во дворце спорта «Olympic center» в Туркестане стартует Кубок Азии по казахской национальной борьбе «Turan Barysy». В соревнованиях примут участие представители Организации тюркских государств: Казахстана, Турции, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана. Также ожидается участие спортсменов из Туркменистана и Венгрии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда поддержки и развития казах курес «Qazaqstan Barysy».

Борцы будут представлены командами из семи человек, возрастом не менее 18 лет. Спортсмены сразятся в семи весовых категориях: до 55, до 60, до 66, до 74, до 82, до 90 и свыше 90 кг.

Турнир проводится с целью развития и поддержки национального вида спорта. Кроме того, «Turan Barysy» ставит основной задачей привлечение молодежи к спорту и сохранение национальных традиций.

Генеральный директор Ассоциации «Qazaq kuresi» Ербол Мырзабосынов уверен – казах курес (қазақ күресі) является предметом культуры и воспитания подрастающего поколения. Турнир станет толчком для дальнейшего развития казахской национальной борьбы на мировой арене.

«Анонсируемый на 29 октября турнир «Turan Barysy» проводится впервые, и город Туркестан выбран неслучайно. Он является столицей тюркского мира, что объединяет интерес стран-участников» , – уверен Ербол Мырзабосынов.

На сегодня в Казахстане более 120 тыс. детей и молодежи занимаются данным видом спорта, а с целью популяризации задействованы более 30 федераций казах курес за рубежом.

«Только в Казахстане проводится более 800 соревнований различного уровня, также на международном уровне проходят международные турниры - Кубки Азии и чемпионаты Азии и мира», - добавил генеральный директор Ассоциации «Qazaq kuresi» .

По словам исполнительного директора Фонда поддержки и развития казах курес «Qazaqstan Barysy» Серикбола Уразалина, в соревнованиях примут участие лучшие борцы 7 стран-участников.

«На протяжении 10 лет Фонд «Qazaqstan Barysy» занимается развитием и поддержкой национального вида спорта. Мы организаторы и инициаторы таких чемпионатов, как Казахстан барысы, Алем барысы и Евразия барысы. Сейчас вот анонсируем новый проект «Туран Барысы». Мы уверены, что такие мероприятия привлекают внимание соотечественников и зарубежной аудитории к национальной борьбе, культуре и традициям Казахстана. Общий призовой фонд «Turan Barysy» составил 20 миллионов тенге» , - сообщил Серикбол Уразалин.

Турнир организован при поддержке Министерства культуры и спорта РК, акимата Туркестанской области, а также Ассоциации «Qazaq kuresi» и Фонда поддержки и развития казах курес «Qazaqstan Barysy».

Болельщики смогут посмотреть турнир в прямом эфире на телеканалах Qazsport и TRT Avaz.



