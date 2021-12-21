Спортсмены Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Защищать и прославлять родину с давних времён стремились батыры. В настоящее время эта ноша возложена на спортсменов. За 30 лет они завоевали восемьдесят медалей на Олимпийских и девять медалей на Паралимпийских играх, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на el.kz.

В 1994 году спортсмены Казахстана впервые представляли страну под собственным флагом на Олимпийских и Паралимпийских играх. За годы независимости спортсмены приняли участие в семи летних Олимпиадах, где выиграли 72 медали, и в семи зимних - 8 медалей. В Паралимпийских играх казахстанские спортсмены стали призерами 7 летних и 2 зимних олимпийских медалей.

Первое золото на Зимних Олимпийских играх 1994 года в лыжных гонках на дистанции 50 метров в Лиллехаммере завоевал Владимир Смирнов. Первое серебро 1994 года в копилку Казахстана на VI зимних Паралимпийских играх в Лиллехаммере в паралыжных гонках принесла Любовь Воробьева.

На Олимпиаде в Атланте в 1996 году золото выиграли в современном пятиборье Александр Парыгин, в боксе в весовой категории 84 кг Василий Жиров, в греко-римской борьбе в весе 57 кг Юрий Мельниченко.

Юрий Васильевич Мельниченко родился 5 июня 1972 года в городе Джалал-Абад Киргизской ССР. Единственный и первый в истории Казахстана борец греко-римского стиля ставший олимпийским чемпионом 1996 года, чемпион Азии 1996 и 1997 годов, чемпион мира 1994 и 1997 годов. С 2000-2004 годы главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе. Заслуженный мастер спорта, тренер, деятель Казахстана. С 2004 года вице-президент Федерации и Ассоциации борьбы РК.

На летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее золото Казахстану в боксе в весе 57 кг принёс Бекзат Саттарханов, в весе 71 кг Ермахан Ибрагимов, в лёгкой атлетике Ольга Шишигина.

Ольга Васильевна Шишигина (Куцакова) родилась 23 октября 1968 года в городе Алма-Ата Казахской ССР. Казахстанская лёгкоатлетка, заслуженный мастер спорта РК. В 1994 году в Японии в городе Хиросима стала чемпионкой 12-х летних Азиатских игр. В 1995 году Шишигина - серебряный призёр чемпионата мира в городе Гётеборг и чемпионата мира в закрытых помещениях в городе Барселона. Чемпионка чемпионата мира в закрытых помещениях 1998 года в городе Фукуока и чемпионка 13-х летних Азиатских игр в городе Банкок, Таиланд, в 1999 году чемпионка чемпионата мира в закрытом помещении в Японии город Маэбаси и олимпийская чемпионка 2000 года в Сиднее в беге на 100 метров с барьерами. В 2001 году в канадском городе Эдмонте на чемпионате мира Ольга Шишигина завоевала бронзовую медаль. В связи с травмой она ушла из спорта. В Казахской государственной Академии туризма и спорта Шишигина заведовала кафедрой лёгкой атлетики. Еще регалии: инструктор по спорту пограничной службы КНБ РК, подполковник, с 2013 по 2021 год депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 5-6 созывов.

На Олимпиаде 2004 года в Афинах золото в боксе в весе 69 кг взял Бахтияр Артаев.

В 2008 году в Пекине на Олимпийских играх золото Казахстану принёс боксер Бахыт Сарсекбаев в весе 69 кг и Алла Важенина в тяжёлой атлетике в весе 75 кг.

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне золотые медали выиграли боксёр Серик Сапиев в весе 69 кг, в групповой гонке велоспорте Александр Винокуров, в лёгкой атлетике, в тройном прыжке Ольга Рыпакова.

Ольга Сергеевна Рыпакова (Алексеева) родилась 30 ноября 1984 году в городе Усть-Каменогорск. Казахстанская лёгкоатлетка, серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине, обладательница золотой медали в тройном прыжке Игр - 2012 года в Лондоне. В 2006, 2010, 2014 годах победительница трёх Азиатских игр. Обладательница бронзовой медали в 2016 года в Олимпийских играх Рио де Жанейро.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио де Жанейро золото в боксе в весе 69 кг взял Данияр Елеусинов, в тяжёлой атлетике в весе 77 кг Нижат Рахимов, впервые в истории Казахстана золото в плавании на 200 метров брассом выиграл Дмитрий Баладин.

Дмитрий Игоревич Баландин родился 4 апреля 1995 года в городе Алма-Ата. Отец Дмитрия в молодости занимался волейболом, а мама конькобежным спортом. С 8 лет стал заниматься спортивным плаванием в СДЮШОР №4, ученик тренера Марины Гильмутдиновой. В 2014 году трехкратный чемпион Азиатских игр, 2015 году победитель Универсиады. В 2016 году рекордсмен Казахстана на дистанциях 50, 100, 200 метров брассом, заслуженный мастер спорта РК.

На XV летних Паралимпийских играх Рио-2016 золото по пара плаванию Казахстану принесла Зульфия Габидуллина, серебро по пара пауэрлифтингу Раушан Койшыбаева.

Зульфия Раухатовна Габидуллина родилась 22 ноября 1965 года в городе Тараз. В 1971 году попала в аварию, в результате, которой получила травму позвоночника, повреждения головы, рук и ног. С 1990 года занимается спортом, заслуженный мастер спорта РК, входит сразу в несколько мировых рейтингов, в восьмёрку сильнейших пловцов планеты. Победитель XV летних Паралимпийских игр Рио-2016 по пара плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем. В плавании на 50 метров вольным стилем заняла четвёртое место и шестое место на 50 метров на спине в Рио-де-Жанейро. Вошла в список Топ-3 лучших женщин-спортсменок Рио-2016. На дистанции 200 метров вольным стилем, с результатом 03:26.65, на открытом чемпионате Германии по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и органов зрения в 2017 году установила мировой рекорд. Награждена орденом «Барыс» II степени. Обладатель 156 медалей, более 200 грамот и дипломов.

Раушан Заутбаевна Койшибаева родилась 7 марта 1966 года в городе Кзыл-Орда. В 1990 году попала под поезд и получила травму, которая привела к ампутации обеих голеней. В 2003 году вышла замуж и родила трёх дочерей. В 2010 году начала заниматься пауэрлифтингом, в 2012 году стала мастером спорта Казахстана. В 2013 году стала мастером спорта международного класса. На Паралимпиаде в Рио при первом подходе подняла штангу весом 108 килограммов. Во втором подходе 113 килограммов, но судьи эту попытку не засчитали. В третьей попытке казахстанская атлетка покорила 113 килограммов. Раушан занимает второе место в мировом рейтинге по пауэрлифтингу в весовой категории до 67 килограммов. Обладатель ордена «Құрмет». Серебряный призёр XV Паралимпийских игр Рио-2016 по пара пауэрлифтингу.

В 2018 году на XI зимних Паралимпийских играх в Пхенчане по пара лыжным гонкам золото завоевал Александр Колядин.

Александр Анатольевич Колядин родился 20 февраля 1973 года в посёлке Урицкий, Кустанайской области. В школьные годы занимался лыжными гонками, неоднократный призёр областных и республиканских соревнований. В результате автомобильной аварии в 1997 году получил травму - ампутацию правой ноги. В 2010 году приступил к спортивным тренировкам. Приняв участие на чемпионате Казахстана в 2012 году, попал в сборную страны. В 2014 году в Сочи участвовал в соревнованиях на зимних Паралимпийских играх в дистанции на 20 км (занял 13 место из 20 участников), в спринте (был на 33 месте из 35) и в открытой эстафете (занял 10 место из 10 команд). На зимних Паралимпийских играх 12 марта 2018 года занял 18-е место на дистанции 20 км. 14 марта на спринтерской лыжной дистанции 1,5 км классическим стилем среди спортсменов, соревнующихся стоя, был лидером по времени на всех стадиях соревнований, завоевал первую золотую медаль в истории Казахстана на XII зимних Паралимпийских играх Пхенчан -2018 по пара лыжным гонкам.

Но из-за положительного теста на допинг (мельдоний) Колядин был дисквалифицирован с 13 января 2021 - 13 января 2024 года.

В XVI летних Паралимпийских играх Токио-2020 золото по пара пауэрлифтингу выиграл Давид Дегтерев, серебро по пара дзюдо Даулет Темиржан, Зарина Байбатина, Ануар Сариев, бронзу по пара дзюдо Нурдаулет Жумагали.

Давид Мамиевич Дегтерев родился 12 июня 1996 года в городе Атбасар Акмолинской области. С 2016 года занимается пара пауэрлифтингом. Личный тренер – Колесников Юрий Николаевич. В 2018 году серебряный призер Азиатских игр и бронзовый призер Чемпионата Азии, победитель ХVI Летних Паралимпийских игр Токио-2020 (в весе до 54 кг), обладатель ордена «Барыс» III степени, Чемпион мира 2021. Подняв штангу 185 кг, в 2021 году на кубке мира в Тбилиси стал рекордсменом Азии.

Зарина Боранбаевна Байбатина родилась 18 июня 1984 года Ермак (ныне город Аксу) в Павлодарской области. В 1997 году поступила в спортивную школу-интернат и занялась дзюдо. В 2013 году в весовой категории до 78 килограммов стала серебряным призером чемпионата Казахстана по дзюдо. Из-за проблем со зрением была вынуждена покинуть спорт. В 2016 году тренеры предложили ей заняться пара дзюдо, и Байбатина вернулась на татами. В 2019 году награждена серебром по паралимпийскому дзюдо на чемпионате Азии и «Гран-При» Ташкент - 2019. Серебряный призёр ХVI Летних Паралимпийских игр Токио – 2020 (в весе 70 кг), награждена орденом «Парасат». В 2021 году в Анталии стала Чемпионом Международного Турнира.

Даулет Серикулы Темиржан родился 20 февраля 1991 года в Узбекистане, после переехал в город Алматы. С детства был близок к спорту, учился в Академии Спорта и Туризма. Работал тренером. В 2015 году узнал, что люди с нарушением зрения могут заниматься пара дзюдо. 2017 году занял 2 место на Чемпионате РК. В 2019 году стал чемпионом Азии, и в том же году завоевал звание мастера спорта международного класса по пара дзюдо. Чемпион Азии 2019, Чемпион Кубка Мира 2020. Серебряный призёр летних Паралимпийских игр Токио – 2020, (в весе 73 кг), награжден орденом «Парасат».

Ануар Берикулы Сариев родился в городе Атырау 4 февраля 1992 года. С детства занимался дзюдо и самбо. Четырёхкратный чемпион РК по самбо. В 2012 году попал в аварию, где повредил глаза. В 2014 году узнал про по пара дзюдо и начал заниматься под руководством Дусалиева Канаткали. В 2016 году участвовал на Паралимпийских играх Рио-2016, где занял 7 место. Серебряный призёр Чемпионата Азии 2019, обладатель серебряной медали ХVI Летних Паралимпийских игр Токио-2020, награжден орденом «Парасат», в весовой категории 60 кг бронзовый призер Гран-При Баку 2021.

Нурдаулет Максутович Жумагали родился в городе Тараз, Жамбылской области, 28 января 1999 года. Студент 3 курса факультета «Физическая культура и спорт» КазГУ им Аль-Фараби город Алматы. Пара плаванием занимается с 2018 года. Многократный призер Мировых серий Кубка мира. Дважды серебряный призер серии чемпионатов мира (США, Германия, 2021), пловец на дистанции 50 м вольным стилем, 200 м комплексное плавание, 100 м брассом, бронзовый призер ХVI Летних Паралимпийских игр Токио-2020, награжден орденом «Құрмет».

Спортсмены - это люди, систематически профессионально занимающиеся спортом, выступающие на соревнованиях и представляющие страну на мировой арене, которые с честью и упорным трудом добиваются высоких результатов. Не каждому даются крылья, чтобы независимо и смело их расправить над вершиной олимпа. От них зависит имя и слава родной земли, своим примером они вдохновляют молодое поколение на более высокие результаты.

Материал подготовлен при содействии Министерства культуры и спорта, а также Национального паралимпийского комитета.