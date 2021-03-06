Спортсмены из 19 стран приедут в Алматы на ЧМ по фристайлу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на ГК «Шымбулак» с 8 по 11 марта впервые пройдет чемпионат мира по фристайлу в дисциплинах «могул» и «лыжная акробатика». В нем участие примут 19 стран мира, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной лыжной ассоциации РК.

Первоначально соревнования были запланированы к проведению в городе Чжанцзякоу (Китай), но пандемия внесла свои коррективы. Чемпионат пытались провести и в канадском Калгари, но попытка не принесла успеха.

Предложение о проведении чемпионата в Алматы в адрес Национальной лыжной ассоциации страны отправила Международная федерация лыжного спорта FIS. Подготовка к проведению этих соревнований прошла в рекордно короткие сроки.

«Когда я обратился в Национальную лыжную ассоциацию Казахстана с предложением провести чемпионат мира, был полон надежд на положительный ответ. Я высоко оценил готовность вашей страны в этих сложных условиях пандемии принять этот чемпионат. Особенно мне хотелось бы подчеркнуть сплоченность и профессионализм Национальной лыжной ассоциации РК и команды ГК «Шымбулак», - сказал рейс-директор по фристайлу Международной федерации лыжного спорта (FIS) Андреа Ринальди.

В этом году в чемпионате примут участие сильнейшие спортсмены из 19 стран мира (Австралия, Австрия, Беларусь, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Мексика, Россия, США, Украина, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япония, Казахстан).

Чемпионат мира - это квалификационный турнир и последний мировой чемпионат перед зимними Олимпийскими играми в Пекине, до которых остается меньше года.

Генеральный секретарь Национальной лыжной ассоциации РК Аскар Валиев заявил, что проведение чемпионата мира – большая ответственность не только перед FIS, но и перед всем миром. Национальным олимпийским комитетом РК был утвержден жесткий регламент по проведению мероприятия во время пандемии.

«В связи с эпидемиологической ситуацией, Национальная лыжная ассоциация Республики Казахстан разработала «Санитарные правила проведения соревнований» в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Данные правила согласованы с Международной федерацией лыжного спорта FIS. Спортсмены сразу по прилету в Алматы сдают ПЦР-тест и ожидают его результата в гостинице. Помимо этого, в течение всего чемпионата, каждый второй день, они сдают экспресс-тесты. У посторонних лиц будет исключен контакт со спортсменами. Отель, в котором они проживают, закрыт для других посетителей. Транспорт, который возит команды, дезинфицируется два раза в день», - отметил он.

Генеральный директор ГК «Шымбулак» Ринат Абдрахманов подчеркнул, что масштабная подготовка к проведению чемпионата началась в январе.

«Провели сложные работы по установке новой бугельной канатной дороги. У нас появились две новые стационарные трассы для могула и для лыжной акробатики. Дополнительно мы провели систему снегогенерации. Только на две трассы мы произвели около 180 000 кубометров снега. Это было достаточно непросто сделать, так как зима в этом сезоне была холодная и малоснежная», - добавил спикер.

Стоит отметить, что здесь же 13 и 14 марта будут проведены финальные этапы Кубка мира FIS по лыжной акробатике и параллельному могулу. Подобные соревнования в Алматы проводились ранее дважды.