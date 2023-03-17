Спортсмены из 14 стран примут участие в финале Кубка мира по фристайлу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 17-19 марта на горнолыжном курорте «Шымбулак» пройдут финальные этапы Кубка Мира FIS по фристайлу в дисциплинах могул и лыжная акробатика. Организаторы перед началом соревнования рассказали, как прошла подготовка и какие результаты ожидают от казахстанских спортсменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гендиректор горного курорта «Шымбулак» Ринат Абдрахманов в ходе пресс-конференции заявил, что в этом году для спортсменов был подготовлен небольшой сюрприз, а именно была создана новая трасса для могула.

«Она располагается в сухом логу. Наши коллеги из FIS полностью проверили трассу и подтвердили сертификатом соответствия в рамках международных стандартов. В первую очередь изменение трассы было связано с тем, что мы хотели дать возможность доступа пешим туристам. В рамках этого есть уже подготовленная инфраструктура, где пешие туристы могут наблюдать за данным соревнованием. Что касается лыжной акробатики, то место не изменилось - это можно сказать «коронное место». Оттуда наши зрители могут наблюдать за финальными соревнованиями», - сказал спикер.

Он отметил, что подготовка к этапам кубка мира началась еще летом.

«Для новой трассы могула мы протянули ветку оснежения. Практически два километра. Дополнительно приобрели снегогенераторы и специальный ратрак, чтобы готовить эту трассу. Мы хотим в перспективе развивать детско-юношеское направление. Если вы заметили, то рядом с трассой «Профессор» у нас открылась школа фристайла. С этого года мы начали набор деток, чтобы вся инфраструктура, которая создана для международных соревнований, была использована нашими молодыми спортсменами и в перспективе видим потенциал развития этого вида спорта в Алматы на курорте «Шымбулак», - заявил Ринат Абдрахманов.

По его словам, в финале Кубка мира будут разыграны хрустальные глобусы в трех дисциплинах. На соревнования прибыли 80 спортсменов из 14 стран.

Генеральный секретарь национальной лыжной ассоциации Аскар Валиев добавил, что эти соревнования в календарь FIS были внесены в прошлом году.

«Даты были определены на март. Высота «Шымбулака» позволяет проводить лыжные соревнования до конца марта. В этом году в Европе было много отмен этапов в виду недостаточного количества снега. Здесь с этим все хорошо благодаря усилиям «Шымбулака», уникальному расположению курорта, высотам, доступности воды и так далее. В этом отношении все проходит хорошо», - заметил он.

Аскар Валиев заявил, что вчера прошла первая официальная тренировка по могулу на новом месте в сухом логу. По его словам, новая трасса называется Yuka G, в честь могулистке Юлии Галышевой.

«Вечером мы там собрали всех тренеров, чтобы выслушать их комментарии и оценки. Все очень довольны. Место фантастическое. Я думаю, что это может быть самая зрелищная трасса в мире по могулу. Когда работаем с FIS, мы стремимся быть лучшими организаторами в Кубке мира и очень близки к этой цели. По многим параметрам мы уже подошли к этому», - заявил он.

Спикер заметил, что в этот раз на соревнования приехали 80 лучших спортсменов, которые будут бороться за хрустальные глобусы и за баллы в общий зачет на следующий сезон. Среди них также есть казахстанцы.

«Шансы у казахстанских спортсменов серьезные. Мы боремся за медали. В мире фристайла Казахстан занимает очень сильную позицию, и в дисциплине могула, и в дисциплине лыжная акробатика. К сильнейшим странам в могуле относятся Канада, США, Япония, Швейцария, Франция. И Казахстан конкурирует с ними за медали, вы это могли видеть это на прошедшем чемпионат мира в Грузии. Всего наша страна будет представлена семью спортсменами. В могуле это Павел Колмаков, Антон Бондарев и Аяулым Амренова, в акробатике - Жанбота Алдабергенова, Аяна Жолдас, Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев. У нас появилось молодое поколение, которое показывает достойные прыжки и хорошо идет по трассе. Фристайл в Казахстане развивается хорошо, во многом, потому что проводим соревнования на «Шымбулаке»», - заметил он.

Ранее сообщалось, что на «Шымбулаке» пройдут финальные этапы Кубка мира по фристайлу.