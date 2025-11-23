РУ
    10:30, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Спортсменов, защищавших честь страны в Японии, встретили в Астане

    Жители столицы встретили в аэропорту спортсменов, защищавших честь страны по сурдо дзюдо на турнире четырехлетия — Сурдлимпийских играх в столице Японии Токио, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    Фото: акимат Астаны

    Спортсменов-победителей Амину Файзулину и Сабыржана Хапизова встречали песнями и шашу, поздравить их лично пришел руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Василий Левит.

    Спортсменов, защищавших честь страны в Японии, встретили в Астане
    Фото: акимат Астаны

    — В соревнованиях приняли участие два наших ученика. Среди нас первый в истории чемпион среди девушек. Чемпионкой в индивидуальном первенстве стала наша 17-летняя Амина Файзулина. А в командном первенстве завоевала серебряную медаль.

    Наш второй ученик Сабыржан Хапизов боролся в супертяжелом весе. Он завоевал бронзовую медаль уже на второй Олимпиаде. Он стал золотым призером командного первенства. Так, Астане мы дарим два золота, одно серебро, одну бронзу. В Токио соревнования прошли на высоком уровне. В дзюдо приняли участие спортсмены около 80 государств. В этом соревновании казахские спортсмены произвели фурор. Мы реализовали свои цели, — сказал заслуженный тренер РК, личный тренер спортсменов Болат Данияров.

    Спортсменов, защищавших честь страны в Японии, встретили в Астане
    Фото: акимат Астаны
    Спортсменов, защищавших честь страны в Японии, встретили в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Напомним, с 15 по 26 ноября в столице Японии Токио проходят XXV Сурдлимпийские игры.

    Масштабный турнир, который проводится каждые четыре года среди спортсменов с нарушениями слуха, в этом году имеет особое историческое значение — совпал со 100-летием сурдлимпийского движения. В играх этого года приняли участие около 3000 спортсменов из 81 страны, которые соревнуются в 209 дисциплинах по 21 виду спорта.

    Астану представляют пять спортсменов в четырех видах спорта (сурдо дзюдо, сурдо настольный теннис, сурдо таеквондо, сурдо плавание).

