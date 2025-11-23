Спортсменов, защищавших честь страны в Японии, встретили в Астане

Спортсменов-победителей Амину Файзулину и Сабыржана Хапизова встречали песнями и шашу, поздравить их лично пришел руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Василий Левит.

— В соревнованиях приняли участие два наших ученика. Среди нас первый в истории чемпион среди девушек. Чемпионкой в индивидуальном первенстве стала наша 17-летняя Амина Файзулина. А в командном первенстве завоевала серебряную медаль.

Наш второй ученик Сабыржан Хапизов боролся в супертяжелом весе. Он завоевал бронзовую медаль уже на второй Олимпиаде. Он стал золотым призером командного первенства. Так, Астане мы дарим два золота, одно серебро, одну бронзу. В Токио соревнования прошли на высоком уровне. В дзюдо приняли участие спортсмены около 80 государств. В этом соревновании казахские спортсмены произвели фурор. Мы реализовали свои цели, — сказал заслуженный тренер РК, личный тренер спортсменов Болат Данияров.