Спортсмены-кандасы из Китая едут на Игры кочевников

В V Всемирных играх кочевников примут участие восемь спортсменов-кандасов из Китая по қазақ күресі в различных весовых категориях. Об этом корреспонденту агентства Kazinform сообщил председатель общества «Қазақ күрес» в Китае, тренер, государственный судья I степени Сурабалды Ахметович.

— Желаем успешного прохождения спортивного мероприятия в Астане. Благодаря дружественным отношениям двух стран мы получили возможность принять участие в этом событии. В Китае, среди кандасов, қазақ күресі хорошо развивается. Проводятся соревнования городского, областного уровня. Наши борцы занимают призовые места на мировых соревнованиях. В играх кочевников, по қазақ күресі, примут участие восемь спортсменов из Китая. Они будут выступать в весовой категории: 60, 66, 74, 82 и 90 кг, — сказал Сурабалды Ахметович.

V Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября в Астане. Планируется, что в мировом соревновании приму участие около 2800 спортсменов из 89 стран. Будут разыграны 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Напомним, по предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

Состязания по 21 виду спорта будут проходить на территории нескольких столичных объектов, среди которых стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan» и комплекс «Думан». Общая сумма призовых составит 253 млн тенге.

В столице Казахстана, как в городе, принимающем игры, велась тщательная подготовка к спортивному мероприятию. Сейчас здесь наносят последние штрихи. Об этом — в фоторепортаже агентства Kazinform.