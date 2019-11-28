Спортшколу олимпийского резерва открыли в Туркестане
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане открыли спортивную школу олимпийского резерва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.
В торжественной церемонии открытия школы принял участие аким области Умирзак Шукеев.
«В областном центре строятся спортивные школы, стадионы и современные игровые площадки. Кроме того, в разных уголках области ведется строительство спортивных объектов. Благодаря этому развивается и спортивная инфраструктура. Уверен, здесь вырастут будущие чемпионы, победители Олимпийских игр. Мы продолжим создавать все условия для занятий профессиональным спортом», - сказал Умирзак Шукеев, обращаясь к молодым спортсменам.
Напомним, спортивную школу олимпийского резерва подарила Туркестану Северо-Казахстанская область.
В двухэтажном здании есть волейбольная и баскетбольная площадки, зал для борьбы и смешанных единоборств, открытая спортивная площадка для занятия футболом. Кроме того, здесь намерены проводить различные областные, республиканские и международные спортивные соревнования.
В спорткомплексе общей площадью 3,75 га могут одновременно тренироваться более 220 спортсменов. Учебно-тренировочная база школы соответствует всем современным требованиям.
В честь открытия комплекса был организован чемпионат области по волейболу. На площадке встретились команды «Жауқазындар» и «Шардара шағалалары», со счетом 2 :1 победила команда из Шардаринского района.
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