Спорткомплекс за 305 млн тенге открыли в селе Актюбинской области

ХРОМТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Дон Хромтауского района состоялось открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса. В церемонии открытия приняли участие аким области Ералы Тугжанов и жители сельского округа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.



Глава региона поздравил сельчан с радостным событием, подчеркнув важность занятий спортом и физической культурой для молодежи.

В комплексе есть залы для занятий разными видами спорта, в том числе залы для борьбы, игр в волейбол, баскетбол и др. Предусмотрены все условия для комфортной организации тренировочного процесса.

Общая площадь спорткомплекса превышает 1 тысячу квадратных метров. На его строительство и оснащение государство направило более 305 млн тенге.

С начала года в Актюбинской области введено в эксплуатацию 7 спортивных комплексов, строительство ещё 11 будет завершено до конца года.