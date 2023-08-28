Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Спорткомплекс за 305 млн тенге открыли в селе Актюбинской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
28 Августа 2023, 06:31
Спорткомплекс за 305 млн тенге открыли в селе Актюбинской области Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

ХРОМТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Дон Хромтауского района состоялось открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса. В церемонии открытия приняли участие аким области Ералы Тугжанов и жители сельского округа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Глава региона поздравил сельчан с радостным событием, подчеркнув важность занятий спортом и физической культурой для молодежи.

photo

photo

В комплексе есть залы для занятий разными видами спорта, в том числе залы для борьбы, игр в волейбол, баскетбол и др. Предусмотрены все условия для комфортной организации тренировочного процесса.

photo

Общая площадь спорткомплекса превышает 1 тысячу квадратных метров. На его строительство и оснащение государство направило более 305 млн тенге.

С начала года в Актюбинской области введено в эксплуатацию 7 спортивных комплексов, строительство ещё 11 будет завершено до конца года.


Актюбинская область   Спорт   Строительство   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно